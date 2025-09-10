'Institut de Danse du Val d'Aoste a "Ballo in Bianco" a Milano con Roberto Bolle

All'Arco della Pace di Milano, domenica 7 settembre, nel cuore del capoluogo lombardo, è andato in scena l'evento più iconico e atteso di "OnDance", il "Ballo in Bianco". Come sempre si è trattato della più grande lezione di danza alla sbarra del mondo, aperta a ballerini di tutte le scuole di danza italiane, riunite attraverso la collaborazione con AssoDanza Italia. E ancora una volta non è mancata la presenza della nostra regione con l'Institut de Danse du Val d'Aoste, che ha portato alla manifestazione, promossa e diretta da Roberto Bolle, 15 ballerine e 1 ballerino, accompagnati dalle loro insegnanti Elena Aloisio e Margot Blanc. Ecco i loro nomi: Maria Venuti, Serena Spanò, Lorenzo Bianchi, Sofia Maria Barmasse, Aurora Capano, Gaia Martinelli, Lucrezia Zampa, Cecilia Zoppo, Noemi Rossi, Lucia Piatti, Anna Dello Iacolo, Martina Vigliocco, Evelyn Letey, Alice Menegazzi, Alice Susanna e Sophie Diemoz.

Come già successo nelle scorse edizioni in Piazza del Duomo, Roberto Bolle ha trasformato la piazza antistante l'Arco della Pace in un'immensa sala danza a cielo aperto, occupata da 2200 ballerine e ballerini, rigorosamente vestiti di bianco.

È inutile sottolineare che ancora una volta gli allievi dell'Institut de Danse du Val d'Aoste sono tornati in Valle arricchiti in esperienza ed entusiasmo, proprio mentre sta per iniziare la nuova stagione dei corsi , che prenderà il via lunedì 15 settembre con la settimana di prove gratuite nella sede di St. Christophe in loc. Grand Chemin 99 .