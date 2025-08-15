21° Tour de la Tornalla, Villanese e Barailler firmano la vittoria assoluta

Oyace ha ospitato giovedì 14 agosto la 21ª edizione del Tour de la Tornalla, classica corsa in montagna che ha visto impegnati atleti di ogni età e categoria. Il percorso della gara assoluta, lungo 5,825 km, ha offerto spettacolo e competizione serrata, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più sentiti del calendario estivo. Come nel 2024, la manifestazione ha assegnato anche i titoli regionali Allievi (5 km), Cadetti (2,5 km) e Ragazzi (1,5 km), oltre alla prova Esordienti (1 km).

Gara assoluta – Il gradino più alto del podio maschile è andato a Jean-Xavier Villanese (2003, Atl. Monterosa Fogu Arnad) che ha fermato il cronometro a 21’47". Alle sue spalle Didier Abram (1992, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 21’56" e il giovane Mathieu Cretier (2006, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 22’03".

Tra le donne, trionfo per Federica Barailler (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con 26’52", seguita da Valeria Poli (1989, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 28’35" e da Lisa Borzani (1979, Bergamo Stars Atl.) in 29’35".

Campionati regionali – Nella categoria Allievi, titolo per Giacomo Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 26’28", mentre tra le ragazze vince Greta Baccon (2009, Atl. Cogne Aosta) in 31’40".

Nei Cadetti, maglia di campione a Thierry Cretier (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 10’14", seguito da Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 10’25" e da Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 10’26".

Fra i Ragazzi, vittoria e titolo per Matteo Donato (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 4’34", con Paolo Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) e Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) appaiati in 4’44". Al femminile, successo per Tabara Nala Diakhate (2013, Atl. Sandro Calvesi) in 5’19", davanti a Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) in 5’20" e Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) in 5’48".

Classifiche di categoria – Nei Master A uomini, vittoria per Giorgio Ioppolo (1982, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 24’11", davanti a Stefano Dublanc (1984, Runcard) in 26’30" e Fabrizio Cianflone (1982, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 26’32". Nel Master A femminile, podio identico a quello assoluto con Barailler, Poli e Borzani.

Nei Master B uomini, primo posto per Fabrizio Denchasaz (1974, ASD Ollomont) in 26’07", seguito da Marco Bia (1979) in 26’29" e Gianpiero Glarey (1975, Atl. Sandro Calvesi) in 28’13". Al femminile, successo di Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) in 32’24", con Enrica Bosonin (1966, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 34’31" e Silvia Bonalumi (1971, Bione Trailers Team) in 36’42".

Nei Master C uomini, Ettore Champretavy (1961, Atl. Monterosa Fogu Arnad) ha chiuso in 26’49", precedendo Claudio Restano (1964, Atl. Cogne Aosta) in 27’30" e Mauro Vierin (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 28’07".

Nei Master D uomini, primo posto a Paolo Pajaro (1958, Bergamo Stars Atl.) in 30’16", davanti a Roberto Nirta (1960, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 31’08" e Carlo Chabod (1952, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 31’48".

Esordienti – Nella prova di 1 km, vittoria maschile per Daniel Scarpari (2014, G.S. Atl. Rezzato) in 2’56", seguito da Mattia Magnin (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 3’00" e Matteo Dublanc (2014, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 3’09". Tra le bambine, primo posto per Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) in 3’16", seguita da Sofia Vauterin e Clara Mosca.