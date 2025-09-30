Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail - Canfranc

Domenica 28 settembre si son conclusi i mondiali di corsa in montagna e trail ospitati a Canfranc (Pirenei Spagnoli). Ottimi risultati per i valdostani che hanno partecipato.

Eccezionale 3° posto per Fabiola Conti (1995, Team Mud & Snow Asd) nella gara di Long Trail (82km, 5089 m D+). Conti si è presa il bronzo correndo la distanza in 10h35’51". Non molto distate, si è classificata in 9ª posizione Giuditta Turini (1989, Polisportiva Sant’orso Aosta) che ha conlcuso in 11h05’19".

Nella specialità di short trail (45km, 3560 m D+) Roberta Jacquin (1990, A.S.D. Pegarun - Pe- gacross) è 26ª in 6h11’22".

Nella specialità di sola salita UpHill (6km, 969m D+) Xavier Chevrier (1990, Atl. Valli Bergama- sche Leffe) si è portato a casa il 50° posto correndo in 44’10".