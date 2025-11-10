Premiazione Campionato di Corsa in Montagna e GrandPrix Ragazzi,Cadetti e Esordienti

Nella serata di sabato 8 novembre sono stati premiati i campioni regionali di corsa in montagna delle categorie juniores, assolute e master e il Grand Prix delle categorie Esordienti (E5, E8, E10), ragazzi e cadetti.

Premiazioni Campionato Regionale Corsa in montagna Il titolo è stato assegnato attraverso la somma dei tre migliori punteggi derivanti dal posizionamento nelle 4 gare designate: Introd, Gressan, Valpelline e La Thuile.

I titoli assoluti 2025 sono stati vinti al maschile da Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) che nelle prove di Introd, Gressan e La Thuile ha totalizzato 292 punti e al femminile da Federica Barailler (1987, APD Pont-Saint-Martin) che sulle 3 gare di Introd, Valpelline e La Thuile ha totalizzato 295 punti. Il podio maschile si completa con l’argento di Giorgio Ioppolo (1982, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 288 punti e il bronzo di Yannick Verraz (2001, APD Pont-Saint-Martin) con 283 punti. Al femminile 2o posto per Valeria Poli (1989, APD Pont-Saint-Martin) con 293 punti e 3o posto per Daniela Marchi (1982, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 284 punti.

Mathieu Cretier vince anche il titolo di campione regionale nella categoria Juniores, 2o posto per Étienne Verraz (2006, APD Pont-Saint-Martin) con 270 punti.

Nella categoria Master A, vittoria di Giorgio Ioppolo con 288 punti, seguito da Fabrizio Blanc (1987, APD Pont-Saint-Martin) con 282 punti, e da Filippo Gaglianone (1985, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 197 punti. Il podio femminile si compone nuovamente con Barailler, Poli, Marchi.

Il titolo 2025 nella categoria Master B è andato a Alessandra Joly (1973, Atl. Cogne Aosta) con 283 punti, 2o posto per Enrica Bosonin (1966, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 273 punti e 3o posto per Sabrina Bidese (1969, Atl. Cogne Aosta) con 268 punti. Al maschile a vincere è stato Michel Breuvè (1975, Polisportiva Sant’Orso Aosta) che ha chiuso con 194 punti.

Nella categoria Master C, titolo per Ettore Champretavy (1961, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con 240 punti, davanti a Mauro Vierin (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 236 punti e Claudio Restano (1964, Atl. Cogne Aosta) con 226 punti.

Infine, tra i Master D, vittoria di Roberto Nirta (1960, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 192 punti, secondo Amato Livio Verthuy (1951, APD Pont-Saint-Martin) con 128 punti, e terzo Marco Ceccarelli (1951, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 94 punti.

Premiazione Grand prix Cadetti Tra i Cadetti, dominio di Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) che chiude con 5390 punti, davanti a Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) con 3301 punti e Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 2737 punti. Tra le Cadette, vittoria per Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) che totalizza 4763 punti, precedendo la compagna di squadra Abigail Martinet (2010) con 4535 punti. Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) completa il podio con 4429 punti.

Premiazione Grand Prix Tra i Ragazzi, vittoria per Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 5695 punti, 2o posto per Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 5553 punti e 3o posto per Emanuele Luboz (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 4083 punti. Nella categoria Ragazze, successo per Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) che somma 6882 punti, seguita da Gaia Pieiller (2012, Atl. Saint-Christophe) con 5763 punti e Linda Zoe Boldrini (2013, Atl. Pont Donnas) con 5438 punti.

La classifica finale delle società combinata ragazzi (RM/RF) e cadetti (CM, CF) ha visto la 1a posizione per l’Atl. Sandro Calvesi con 87215 punti, 2a l’Atl. Cogne Aosta con 65571 punti e 3a l’Atl. Pont Donnas con 58076 punti. 4o posto per l’Atl. Saint-Christophe con 10.402 punti.

Premiazione Grand Prix Esordienti Le classifiche del grand Prix sono state basate sui tre migliori risultati delle quattro tappe.

Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) con 436 punti vince il Grand Prix esordienti femminile 10 anni, seguita da Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) con 424 punti e da Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) con 420 punti. Nella gara maschile il vincitore è Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) che ha totalizzato in totale 440 punti, imponendosi su Thibaud Mosso (2014, Atl. Sandro Calvesi) 2o con 428 punti e su Leonardo Bertucci (2015, Atl. Pont Donnas) 3o con 410 punti.

Nella categoria E8 la vittoria è andata a Noah Mongiovetto (2016, Atl. Pont Donnas) con un totale di 420 punti, argento per Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi) con 398 punti, e bronzo per Filippo Orlandi (2017, Atl. Sandro Calvesi) con 386 punti. Al femminile netta vittoria per Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) che chiude con un totale di 448 punti. Argento per Gigliola Serra (2017, Atl. Cogne Aosta) con 410 punti e bronzo per Elodie Bieller (2016, Atl. Sandro Calvesi) con 406 punti.

Flavia Pizzato (2018, Atl. Sandro Calvesi) domina con 324 punti la categoria EF5, distaccando di 116 punti la 2a Amy Martignene (2019, Atl. Sandro Calvesi) con 208 punti. 3a posizione per Marta Colliard (2018, Atl. Pont Donnas) con 206 punti. Al maschile vittoria per Alexander Duc (2018, Atl. Sandro Calvesi) con 168 punti, 2o posto per Gioele Lucente (2018, Atl. Pont Donnas) con 122 punti e 3o posto per Martin Roveyaz (2018, Atl. Cogne Aosta) con 102 punti.

Per le classifiche di società vittoria per l’Atl. Sandro Calvesi con 9812 punti, 2o posto per l’Atl. Pont Donnas con 5804 punti e 3o posto per l’Atl. Cogne Aosta con 4036 punti.

La classifica per società dei Grand Prix cadetti/ragazzi + esordienti ha visto la 1a posizione dell’Atl. Sandro Calvesi con 97027 punti, 2a l’Atl. Cogne Aosta che totalizza 89564 punti, 3a l’Atl. Pont Donnas con 77110 punti e 4a l’Atl. Saint-Christophe che chiude con 11556 punti.

