L’azzurro Xavier Chevrier fa poker e vince l’ottava ForTen

Sono stati ben 328 gli atleti in gara all’ottava edizione di ForTen, la gara di running promozionale di 10 km nei Comuni di Hône e di Bard organizzata domenica 19 ottobre dall’Associazione Forte di Bard e dall’Atletica Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu Arnad nell’ambito degli Alpine Days 2025. Il primo posto assoluto è stato conquistato dall’azzurro Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche) che fa così poker dopo aver vinto le edizioni 2024, 2023 e 2021. Chevrier ha chiuso con un tempo di 35’ e 41’’. Dietro di lui al secondo posto, Dennis Brunod (Atl. Monterosa) con un tempo di 37’ e 38’’. Terzo posto per Gianluca Poli dell’Atletica Susa (38’ 37’’), quarto Yanick Zublena dell’Apd Pont-Saint-Martin (38’ 43’’), quinto Giorgio Ioppolo della Polisportiva Sant’Orso Aosta (38’ 47’’).

Tra le donne a primeggiare è stata Valeria Poli dell’Apd Pont-Saint-Martin con un tempo di 43’ e 02’’. Al secondo posto si è classificata Rodica Sorici (I Grifoni – Guardia di Finanza) in 43’ 21’’, terza Federica Barailler dell’Apd Pont-Saint-Martin, in 44’ 01’’.



Valeria Poli

Nella corsa non competitiva si è imposto invece tra i maschi Roberto Burbatti, Martina De Stefano per le donne.





L'evento è stato promosso dall'Associazione Forte di Bard in sinergia con le Amministrazioni comunali di Hône e di Bard, l'Atletica Monterosa-Giuseppe e Mauro Fogu Arnad.

Partner tecnico: Montura.





Le classifiche complete sono disponibili su fortedibard.it e su irunning.it.



