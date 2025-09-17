IL TORX® WITH KAILAS 2025 SI CHIUDE TRA RECORD, IMPRESE E STORIE INDIMENTICABILI

Da 16 edizioni, il TORX® with Kailas è molto più di una gara. È un viaggio lungo i sentieri della Valle d’Aosta, tra la sua gente e le sue montagne, ma anche dentro se stessi. Una sfida sportiva e personale che, anche in questa edizione 2025, ha saputo superare ogni aspettativa.

Un evento fatto di imprese atletiche straordinarie: indimenticabili sono stati i “record” infranti da Victor Richard nel TOR330 – Tor des Géants®, da Florence Golay-Geymond nel TOR450 – Tor des Glaciers, da Wenli Jiang nel TOR100 – Cervino-Monte Bianco e da Kinga Kwiatkowska nel TOR30 – Passage au Malatrà.

Ma ogni singola persona merita di essere citata, perché il TORX® with Kailas è fatto anche di storie umane potenti, di fatica condivisa, di aiuto e sostegno reciproco con sconosciuti, di applausi inaspettati in un borgo alpino sotto la pioggia. Una partecipazione corale e appassionata che ha coinvolto atleti, volontari, guide, medici, massaggiatori, staff tecnico e semplici appassionati: diverse migliaia di persone provenienti da tutto il mondo che, per dieci giorni, hanno respirato e sono stati il TORX® with Kailas.

La festa è iniziata venerdì 12 settembre con il via del TOR450 – Tor des Glaciers ed è culminata domenica 21 settembre con la premiazione al Parco Bollino di Courmayeur. In dieci giorni si sono alternate tutte le anime dell’evento: il TOR330 – Tor des Géants®, il TOR130 – Tot Dret, il TOR100 – Cervino-Monte Bianco e il TOR30 – Passage au Malatrà.

Chi non ha vissuto l’evento sul posto ha potuto seguirlo anche quest’anno con TORX® Live, che ha portato le emozioni della gara in tutto il mondo con dirette streaming, interviste, highlights e aggiornamenti multilingua, con una regia continua tra studio e sentieri. Sui social, le immagini di Courmayeur e delle Alte Vie hanno raggiunto centinaia di migliaia di persone, mentre in questi dieci giorni l’ufficio stampa ha prodotto e distribuito 15 comunicati stampa in tre lingue, raggiungendo oltre 700 contatti internazionali, con circa 120 operatori dei media provenienti da tutto il mondo presenti in Valle d’Aosta.

“È stato un TORX® with Kailas speciale – dicono Alessandra Nicoletti e Paolo Griselli, presidente e vicepresidente di VDA Trailers – abbiamo avuto più di 1.100 partenti e quasi 750 finisher al TOR330 – Tor des Géants®, una cosa mai successa. Il tempo è stato bellissimo e ha aiutato sia noi che gli atleti. Ci sono stati alcuni problemi, come ad esempio sul cronometraggio, ma siamo riusciti a risolverli in tempi brevi. Tutto il nostro team si è dimostrato sempre più professionale: questo successo è merito di tutti”.

Il TORX® with Kailas tornerà dall’11 al 20 settembre 2026.

Premiati TORX® eXperience

Photo credits: Nicola Biagetti – Zzam! Agency

La classifica speciale TORX® eXperience premia chi ha corso una delle gare della TORX® eXperience iscrivendosi poi al TOR330 attraverso i PAX.

Tra gli uomini, ha vinto Marco Quaini con 1.974 punti, davanti a Daniele Coccoli (1.972) e Cristian Iemma (1.853). Tra le donne, vittoria di Lara Valseriati, terza assoluta con 1.964 punti, davanti a Tatiana Radin (1.720) e Chiara Innocenti (1.462).

Tutti i premiati

TOR30 Women

Kinga Kwiatkowska

Stéphanie Cappelle

Federica Meier

Sara Lagomarsino

Sara Bracco

TOR30 Men

Davide Cheraz

Elia Bongiovanni

Mattia Barlocco

Jacopo Gregori

Federico Magagna

TOR30 Categories Women

JUN: Elisa Stevenin

SEN: Myriam Moncada

V1: Katarina Sulikova

V2: Antonella Crucifero

V3: Anna Spinosa

V4: Alberta Ciarla

TOR30 Categories Men

JUN: Mathieu Barmasse

SEN: Yari Lanti

V1: Gediminas Grinius

V2: Paul Wilson

V3: Pasquale Mazza

V4: Ernesto Duranti

Special Prize UTMAC – Ultramediterrània Ultra Pro 162K Invitation

Richard Victor

Noor Van Der Veen