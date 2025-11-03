Impresa verticale a Pont-Saint-Martin: i runner sfidano la pendenza

Domenica 2 novembre si è svolta la 2a edizione dell’Ivery vertical, gara di 3175 m e 330 m D+ con partenza da Pont-Saint-Martin e arrivo ad Ivery.

A vincere questa seconda edizione sono stati Dennis Brunod (1978, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 17’16" al maschile e Elisa Arvat (1988, APD Pont-Saint-Martin) in 21’49". Il podio maschile ha visto il 2° posto occupato da Jean-Xavier Villanese (2003, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con il tempo di 18’04" e il 3° posto di Simone Girodo (1999, APD Pont-Saint-Martin) che ha concluso in 18’24". Sul podio femminile sono salite per l’argento Tania Rosa (1983, APD Pont-Saint-Martin) in 21’58", e per il bronzo Chiara Giovando (1979, ASD Pegarn - Pegacross) in 22’35".

Classifica