Apertura della pesca nei laghi alpini valdostani: si parte il 15 giugno

Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione di pesca nei suggestivi laghi alpini valdostani e nei bacini idroelettrici sparsi sul territorio. Luoghi come Place Moulin a Bionaz, Beauregard a Valgrisenche, By a Ollomont, Gabiet a Gressoney-La-Trinité, e i bacini di Cignana e Goillet a Valtournenche saranno al centro dell’attenzione di pescatori amatoriali e appassionati.

In vista dell’apertura, sono già stati effettuati importanti ripopolamenti ittici: nel bacino di By sono stati immessi 80 kg di trote fario e 20 kg di salmerini alpini, mentre a Place Moulin e Beauregard si contano complessivamente oltre 1.800 kg di trote fario e 50 kg di salmerini alpini. Questi numeri promettono un’ottima stagione per chi vorrà cimentarsi con la canna da pesca tra le acque limpide e fredde delle nostre montagne.

Il Consorzio regionale pesca Valle d’Aosta garantisce, inoltre, una programmazione continua di ulteriori ripopolamenti nel corso della stagione, così da mantenere vivo l’equilibrio dell’ecosistema e assicurare la qualità del divertimento.

Per tutti gli appassionati è possibile consultare il calendario dei ripopolamenti e i punti di rilascio dei permessi direttamente sul sito ufficiale del Consorzio, www.pescavda.it, dove si trovano tutte le informazioni utili per organizzare al meglio le uscite.

La Valle d’Aosta conferma così la sua vocazione anche come meta per la pesca sportiva, in un contesto naturale unico, dove lo sport si intreccia con la valorizzazione ambientale e turistica.