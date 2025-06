La nostra corregionale Sonia Sopranzi nuova presidente del floorball italiano: inizia un quadriennio all’insegna di crescita, identità e inclusività

C’è una considerazione che oggi vale più che mai: nei piccoli sport, la passione è spesso l’unica vera moneta di scambio. E quando alla passione si unisce la competenza, il passo in avanti è naturale. È il caso del floorball italiano che, con l’Assemblea Ordinaria Elettiva del 7 giugno a Bologna, ha voltato pagina aprendo un nuovo ciclo: Sonia Sopranzi, valdostana, è stata eletta all’unanimità presidente della Divisione Floorball per il quadriennio 2025–2028.

Sopranzi non è una figura nuova nel movimento. Con un passato da atleta nell’hockey su prato, una laurea in scienze motorie e formazione in gestione e marketing, è entrata nel mondo del floorball nel 2017, maturando negli ultimi anni un importante ruolo dirigenziale e tecnico. Oggi è coach della Nazionale Maschile U19 e tecnico dello Sporting Aosta ASD. Con l’elezione a presidente, il movimento affida a lei il compito di guidare una fase di rilancio e consolidamento.

A salutare il passaggio di testimone, i videomessaggi istituzionali del Presidente FIH Sergio Mignardi e del Presidente IFF Filip Suman, che hanno ringraziato Giorgio Rambaldi per l’impegno profuso nei suoi otto anni di presidenza. A Rambaldi è stata riconosciuta la capacità di tenere insieme un movimento piccolo ma vivace, costruendo le basi su cui ora lavorerà la nuova guida.

L’Assemblea ha visto la partecipazione di 16 società affiliate, per un totale di 22,75 voti validi su 34,5 aventi diritto. Oltre alla presidenza, si è votato anche per i due membri del Comitato della Divisione: eletti Alberto Anselmino e Jacopo Ciotti.

Il nuovo corso si basa su quattro pilastri strategici: crescita e sviluppo sostenibile, identità del floorball, professionalizzazione del movimento e un forte impegno per inclusività e pari opportunità. Un programma che guarda tanto al consolidamento quanto alla capacità di attrarre nuovi praticanti, in particolare giovani e donne.

“Ci aspettano tanti traguardi da raggiungere insieme – ha dichiarato Sonia Sopranzi –. Continuiamo a lavorare insieme e a crescere.” Un messaggio che punta dritto al cuore di chi vive il floorball ogni giorno, tra palazzetti, allenamenti e trasferte autofinanziate.

In chiusura dell’Assemblea si è tenuto un workshop tecnico sulle gare 3v3, con focus sulle nuove regole IFF. La Divisione ha deciso di mantenere le regole classiche per il campionato Seniores 2025/26, ma anche di organizzare un torneo sperimentale per testare le novità regolamentari.

Sul fronte internazionale, è stato fornito un primo aggiornamento sull’organizzazione del Mondiale Femminile Under 19 del 2026, che si terrà tra Lignano Sabbiadoro e Latisana. Un appuntamento chiave per dare visibilità al floorball italiano e misurarsi con il livello delle grandi potenze europee.

Con questa nuova fase, il floorball italiano si affida a un gruppo dirigente giovane, competente e motivato. Un segnale incoraggiante per una disciplina che vuole crescere rimanendo fedele alla propria identità: dinamica, accessibile e appassionata.

Cos’è il Floorball?

Il floorball (conosciuto anche come unihockey) è uno sport di squadra che nasce nei Paesi nordici e somiglia molto all’hockey su ghiaccio, ma si gioca al coperto, su campo in parquet o sintetico, con bastoni leggeri e una pallina forata. È uno sport senza contatto fisico pesante, quindi adatto a tutte le età e molto praticato nelle scuole in Svezia, Finlandia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Regole e dinamiche di gioco:

Due squadre da cinque giocatori di movimento + un portiere, senza pattini.

Le partite si giocano in tre tempi da 20 minuti.

I cambi sono volanti, come nell’hockey.

È uno sport molto veloce e dinamico, ma anche sicuro e inclusivo, perfetto per giovani e per avvicinare nuovi praticanti agli sport di squadra.

Il floorball in Italia e in Valle d’Aosta:

In Italia il movimento è piccolo ma in crescita. Il floorball è riconosciuto dalla Federazione Italiana Hockey e affiliato alla IFF (International Floorball Federation).

In Valle d’Aosta, il punto di riferimento è lo Sporting Aosta ASD, che lavora con i giovani e vanta anche rappresentanti nella Nazionale Italiana.

Proprio una valdostana, Sonia Sopranzi, è stata eletta Presidente nazionale del floorball: un segnale che anche dalla nostra regione si può dare un contributo decisivo allo sviluppo di sport nuovi e inclusivi.

Perché provarlo?

È facile da imparare, anche per chi non ha esperienza con sport con bastone.

Promuove spirito di squadra, velocità, visione di gioco e tecnica.

Ha costi contenuti e può essere praticato al chiuso tutto l’anno, quindi ideale anche nei mesi invernali.