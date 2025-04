Tai-Chi: Oro per Gabriele Falco

È un risultato che sa di consacrazione quello ottenuto da Gabriele Falco, atleta della scuola ASD Sholucas, che si è aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria “spada 32 movimenti Yang” durante lo Spring Dragon 2025, una delle più importanti manifestazioni nazionali di arti marziali cinesi, svoltasi dal 4 al 6 aprile a Catanzaro.

Una competizione dal respiro internazionale, che ha richiamato oltre 1300 atleti da 54 scuole, di cui 13 provenienti dall’estero, e che ha visto andare in scena discipline di sanda, taolu moderno e tradizionale, con una sezione dedicata specificamente al Tai-Chi Chuan, dove Falco ha dato il meglio di sé.

Non solo oro per l’atleta valsusino, che ha anche conquistato l’argento nella categoria “24 movimenti a mano nuda”, confermando la sua crescita tecnica e la solidità del suo percorso marziale. Un risultato che porta a 9 medaglie il suo medagliere personale: 3 bronzi, 3 argenti, 2 coppe e ora il secondo oro della sua carriera.

Falco, cintura nera federale di Tai-Chi (I Duan), si allena con l’ASD Sholucas, storica realtà fondata da Amelio Scioscia e oggi portata avanti dai maestri Mirko Siclari, attivo in Valle di Susa, e Piergiorgio Rosa Brusin, che segue gli allievi del pinerolese. È proprio in questa cornice, tra Oulx e Pinerolo, che Falco ha coltivato la passione per il Tai-Chi, specializzandosi nello stile Yang e dedicandosi con disciplina e costanza allo studio delle forme tradizionali.

Lo Spring Dragon, promosso dal maestro Massimo Scalzo dell’Accademia Centrale Wushu di Catanzaro, è noto per la sua attenzione alla qualità e all’internazionalità. Anche quest’anno ha ospitato una giuria di oltre 20 esperti, suddivisi in tre categorie, tra cui spiccavano nomi autorevoli come la maestra Wu Min (Cina), affiancata da rappresentanti provenienti da Giappone, Olanda e da numerose scuole italiane.

«Sono felice di aver partecipato a questa competizione e di aver vinto due medaglie, rappresentando con grande orgoglio la mia scuola – ha commentato Falco –. Questo è sicuramente un buon risultato che mi aiuterà nel percorso che ho deciso di intraprendere per diventare Maestro di Tai-Chi Chuan stile Yang.»

Un traguardo importante, che sembra però solo l’inizio di un cammino più grande. Per Gabriele Falco, infatti, l’oro conquistato a Catanzaro non è soltanto una vittoria sportiva, ma un passo concreto verso un obiettivo più ambizioso: diventare Maestro e continuare a portare avanti con competenza e passione la tradizione marziale della sua scuola.