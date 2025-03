Gara élite e percorso per giovani e “populaire”: il Trofeo Bozzetti è per tutti

Un tuffo al passato, attraverso una formula rivisitata e in stile moderno. Si avvicina il ritorno del Trofeo Bozzetti Bionaz di sci alpinismo, una manifestazione nata nel 1970 per ricordare le guide alpine Angelo Bozzetti e, successivamente, Ettore Bionaz. Una competizione originariamente a coppie, che fino al 2007 era tappa fissa per gli appassionati e assegnava anche i titoli italiani. Ora, 17 anni dopo, lo sci club Bionaz-Oyace, il Comune di Bionaz e alcuni organizzatori di un tempo, hanno deciso di ripartire e di riproporre la gara in parte diversa. Nei tracciati, rivisti in base alle attuali condizioni della montagna, e nella formula, divenuta ora individuale.

Sabato 29 marzo ci sarà spazio per tutti. Il percorso “A” (1.980 metri D+), studiato per le categorie élite, raggiungerà i 3.180 metri del Colle del Mont Gelé, l’ultima fatica prima della lunga discesa verso il traguardo. Il percorso “B” (1.200 metri D+) strizza l’occhio ai giovani atleti tra i 18 e i 20 anni e ai “populaire”, ovvero a quegli sportivi che vanno in montagna per passione e non vogliono misurarsi in una vera e propria competizione. E allora qualche centinaio di metri in meno di fatica, arrivando non oltre i 2.400 metri del rifugio Crête Sèche, il cui primo gestore fu proprio Ettore Bionaz.

Entrambi i percorsi partiranno da Bionaz e passeranno a fianco del nuovo bivacco Chardonnay (2.500 metri di quota), realizzato grazie ai fondi per lo sviluppo delle montagne italiane FOSMIT. Come lo stesso rilancio del Trofeo Bozzetti Bionaz che rientra tra le attività del progetto di valorizzazione del territorio portate avanti dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. Transitati dal bivacco, discesa verso le vasche, poi nuovo cambio pelli e sguardo all’insù, chi verso il Mont Gelé e chi invece al Crête Sèche. Finale per tutti in discesa verso Bionaz, pronta ad accogliere i partecipanti dopo una mattinata in quota, alla scoperta delle vette che circondano il territorio di Bionaz.

Le iscrizioni alla trentottesima edizione del Trofeo Bozzetti Bionaz sono aperte sul sito wedosport.net