Amely Sordi è nella squadra Eurogymica di A1

Prestigioso traguardo per Amely Sordi, ginnasta aostana che ha mosso i primi passi alla Gym Aosta per poi passare all’Eurogymnica di Torino in virtù delle sue capacità tecniche.

Amely è infatti entrata a far parte della squadra di ginnastica ritmica dell’Eurogymnica che partecipa al Campionato Italiano A1, la massima categoria di squadra, risultato che la ripaga delle lunghe trasferte a Torino.

La formazione comprende oltre a Amely, le ginnaste Sara Parente, Virginia Cuttini, Vera Tugolukova e Aurora Bertoni (vedi foto).

Il raggiungimento di questo obiettivo testimonia del notevole progresso agonistico di questa ginnasta, cercato e ottenuto grazie alla direzione tecnica delle allenatrici Tiziana Colognese e Elisa Vaccaro.

Complimenti alla ginnasta!