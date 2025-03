Boxe: Per il Boxing Team Aosta una trasferta a Alba tra sfide, crescita e rammarico

Il 15 marzo, il Boxing Team Aosta ha affrontato una difficile trasferta ad Alba, in Piemonte, dove i suoi atleti sono stati messi alla prova sul ring in tre combattimenti intensi e di alto livello. Accompagnati dal loro allenatore Angelo Scapin, i pugili Domaine Anais, Scapin Samuele e Scapin Luca hanno dato il massimo, pur non riuscendo a ottenere il risultato sperato, con due sconfitte e un pareggio.

Il primo incontro ha visto Domaine Anais sfidare Toure Fanta del Black Bull. Nonostante l'impegno e la determinazione di Anais, l'esito non è stato favorevole, ma l'atleta valdostano ha mostrato comunque un miglioramento rispetto alle precedenti performance. Anais sta continuando a crescere, e questo incontro ha sicuramente contribuito a rafforzare la sua esperienza.

Il match più discusso della serata è stato quello di Samuele Scapin, che ha affrontato Silvia Alvareng Yuri dell'Accademia Boxe. Nonostante un incontro condotto con grande aggressività e determinazione da parte di Scapin, il verdetto finale è stato un pareggio che ha lasciato molti dubbi. L'atteggiamento del pugile valdostano, sempre all’attacco e propositivo, non sembra essere stato sufficientemente premiato dai giudici, alimentando il rammarico per un risultato che, a detta di molti presenti, non rispecchiava l'effettivo andamento del combattimento.

Infine, Luca Scapin ha incontrato Elkihel Nabil della Boxe Barge in un incontro che ha evidenziato ancora una volta il progressivo miglioramento del giovane atleta aostano. Anche in questo caso, sebbene non ci sia stato il successo finale, le capacità tecniche di Luca sono risultate in crescita, e la sua performance ha offerto segnali di speranza per il futuro.

Il tecnico Angelo Scapin, pur consapevole dei risultati sfavorevoli, ha espresso una valutazione positiva complessiva delle prestazioni dei suoi atleti. Per l'allenatore, ciò che conta non è solo il verdetto, ma il percorso di crescita che ogni pugile sta compiendo. La trasferta di Alba ha infatti rappresentato un'opportunità per misurarsi con avversari di calibro, e i pugili del Boxing Team Aosta avranno sicuramente altre occasioni per migliorarsi ulteriormente e invertire i risultati a loro favore in futuro.

Il gruppo torna in Valle d'Aosta con un bagaglio di esperienze nuove e preziose, pronte per essere utilizzate nei prossimi appuntamenti, dove l’allenamento e la determinazione saranno fondamentali per raggiungere i traguardi tanto attesi.