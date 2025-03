Atletica: Cross di Rosta - Rosta

Nella mattina di domenica 2 marzo si è tenuto il Cross di Rosta - Trofeo La Soldanella a Rosta (TO). Nella gara da 6km 9a posizione assoluta e 3a di categoria (SM45) per Alfonso Bracco (1978, APD Pont Saint Martin) con il tempo di 21’32", mentre Laura Savant Levra (1989, APD Pont Saint Martin) è 6a nella classifica generale del cross da 4km e 1a in quella di categoria SF35 con il tempo di 15’43".

Classifica