Golf: Trionfi e promesse al Circolo Aosta Brissogne in apertura di stagione

Un cielo grigio e minaccioso ha fatto da cornice alla gara che si è svolta oggi presso il Circolo Aosta Brissogne, un evento che ha segnato simbolicamente l'inaugurazione della nuova stagione sul campo, un segno di speranza per la primavera che si avvicina. Nonostante l'atmosfera imbronciata, i partecipanti hanno dato il massimo, regalando emozioni e colpi di scena in una giornata che ha visto protagonisti giocatori di grande talento e passione.

La competizione, sponsorizzata dal Circolo Aosta Brissogne per celebrare l'apertura del campo, ha visto sfidarsi giocatori di diverse categorie, tutti determinati a mettersi in gioco fin dal primo colpo. Un evento che ha attirato l'attenzione non solo per la qualità del gioco, ma anche per la calda accoglienza che ha caratterizzato la giornata, un mix di sport, convivialità e tradizione.

La competizione si è sviluppata su vari livelli, con categorie che hanno permesso di apprezzare il talento di tutti i partecipanti, dai più esperti ai giovani emergenti. La vittoria nella classifica Lordo è andata a Emilio Bionaz, che ha dimostrato una performance solida e costante, chiudendo con un punteggio di 11, un risultato che ha sicuramente sorpreso positivamente tutti gli spettatori.

Nella prima categoria, il protagonista indiscusso è stato Cesarino Collé, che ha dominato la classifica Netto con un eccellente punteggio di 13, superando gli avversari con una prestazione che ha confermato il suo stato di forma e la sua esperienza sul campo. La seconda categoria ha visto il trionfo di Dario Borney, con un punteggio di 17, seguito da Giuseppe Ramolivaz (Aosta Arsanieres), che ha chiuso con 16, un risultato che ha premiato la sua costanza e la sua capacità di gestire i momenti più delicati della gara.

Anche la terza categoria ha regalato emozioni forti, con il successo netto di Moreno Blanc (Aosta Brissogne), che ha concluso con un eccellente punteggio di 26, distaccando Piera Stevanon (Aosta Brissogne) che si è piazzata al secondo posto con 22, confermando l’ottimo stato di forma della compagine di casa.

A chiudere il cerchio delle vittorie, nella categoria Ladies, si è imposta Sara Anna Maria Raiteri, con un punteggio di 18, mentre nella categoria Seniores la vittoria è andata a Luca Raiteri, che ha chiuso con 19, mettendo in mostra una performance di alto livello.

Un evento che non è stato solo una gara, ma un momento di incontro e di festa per tutti gli appassionati del golf della regione. Il Circolo Aosta Brissogne, con questa iniziativa, ha dato il via a una stagione che promette di essere ricca di sfide e sorprese. Alla premiazione hanno partecipato i protagonisti dell'evento, tra cui Stefano Reale, Cesarino Collé, Agostino Reale, Dario Borney, Piera Paola Stevanon, Dario Comé, Giuseppe Ramolivaz, Luca Raiteri, Moreno Blanc e Sara Raiteri, che hanno ricevuto il meritato riconoscimento per le loro straordinarie prestazioni.

L'atmosfera di amicizia e competizione ha reso questa giornata un momento speciale per tutti, un inizio promettente per la nuova stagione del golf valdostano, che si prepara ad accogliere nuovi talenti e a vivere altre giornate indimenticabili sui green del Circolo Aosta Brissogne.