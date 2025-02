Ginnastica artistica maschile: Solo podi per Mordenti e Mombelli (Olimpia) al Campionato di Eccellenza

Un fantastico en plein per i due ginnasti dell’Olimpia Aosta oggi in campo a Mortara nel Campionato Individuale di Eccellenza: in ognuno dei cinque attrezzi affrontati i due valdostani si sono piazzati sul podio accumulando ben cinque medaglie di specialità a testa.

Nel dettaglio Gabriele Mordenti ha ottenuto l’oro a volteggio e sbarra, l’argento a corpo libero e parallele e il bronzo a cavallo con maniglie, mentre Eric Mombelli ha conquistato l’oro a parallele, l’argento a cavallo con maniglie e sbarra e il bronzo a corpo libero e volteggio.

Purtoppo assente per un’indisposizione il compagno Mattia Coutandin che avrebbe dovuto partecipare alla competizione All around affrontando tutti e 6 gli attrezzi olimpici.