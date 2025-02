Nuoto: Successo dell'Aosta Nuoto ASD all'ottava edizione del SWIM-TO 2025: brillano i giovani talenti

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 1.560 atleti provenienti da 108 società, con un totale di 4.500 presenze gara e 116 finali programmate. Tra i partecipanti, numerosi i nomi di spicco del nuoto nazionale, come Miressi, Viberti, Dotto, Curtis, Menicucci e Tarantino.

Un altro punto di forza della manifestazione è stata la partecipazione degli atleti dell’Aosta Nuoto ASD, convocati dal coach Edoardo Giovannetti. I suoi atleti hanno offerto performance di rilievo, dimostrando grande impegno e talento. In particolare, Corinne Desandré ha disputato una brillante gara nei 50 stile libero, fermando il cronometro a 27"01, un tempo che le ha permesso di migliorare il suo personale e di avvicinarsi di soli 5 centesimi al tempo richiesto per i Criteria. Anche Elena Navarretta ha dato il massimo nei 50 rana, concludendo la prova in 34"98. Beatrice Mazzone ha fatto segnare 36"56 nei 50 rana, confermando la sua costante crescita.

Matteo Espositi ha conquistato la finale dei 100 rana, dove ha ottenuto il quarto posto con il tempo di 1'04"9, qualificandosi per i Campionati Italiani Estivi. Tommaso Navarretta ha disputato una gara notevole nei 50 rana, concludendo con un tempo di 29", che gli ha permesso di entrare in finale Junior. Nei 100 rana, con il tempo di 1'03"3, ha mancato la finale per soli 6 decimi, ma si è comunque piazzato 10° nella categoria Junior. Nella sua gara sui 200 rana, ha ottenuto il quinto posto con 2'17"1, riuscendo così a qualificarsi per i Campionati Italiani Estivi.

Il coach Edoardo Giovannetti ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi atleti, sottolineando: “Siamo riusciti a centrare tre finali Junior in un meeting così prestigioso, considerando l'elevato livello della competizione." La presenza dell’Aosta Nuoto ASD a un evento di tale calibro dimostra la crescita e il valore di questi giovani talenti nel panorama natatorio nazionale.

Concludendo, l'Aosta Nuoto ASD ha nuovamente mostrato il proprio impegno e la propria qualità. Il prossimo appuntamento è fissato per il 22/23 febbraio 2025, quando gli atleti assoluti saranno protagonisti della III Tappa Coppa Los Angeles.