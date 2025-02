Stade Valdôtain Rugby: Resoconto del fine settimana

Recap del weekend

Sabato 1° e domenica 2 febbraio 2025





Sabato scendono in campo i ragazzi dell’U14 in un triangolare con Collegno e Rivoli: cedono ai primi per 26 punti a 14 e trionfano sui secondi per 33 punti a 5.

Domenica invece scendono in campo l’U18 e la Seniores. L’U18 cede all’URPA Rugby per 24 punti a 10, mentre la Seniores vince con il CUS Milano per 35 a 21.

Dettagli





Campionato Serie B | Seniores

Domenica 2 febbraio 2025, ore 14:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs CUS Milano

Vince Stade Valdôtain Rugby 35 a 21





Formazione Stade

Spagnolli Gianpaolo, Gontier Stefano, Chalonec Santana Jader, Lallinaj Geri, Henriod Patrik, Tavella Andrea, Duc Alberto, Chierici José, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Maietti Gabriele, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Lancione Luca, Gramajo Jeronimo. In panchina: Gontier Massimo, Rosso Sebastiano, Barbieri Andrea, Anselmet Henri, Manga Clayton Santoro Domenico. Allenatore: Otano Luis, Parra German





Formazione CUS Milano

1 Galimberti Marzio, 2 Mozzi Giacomo, 3 Minicuci Claudio, 4 Scotti Francesco, 5 Festa

Leonardo, 6 Coppola Fabio, 7 Molteni Pietro, 8 Fabiani Leonardo, 9 Ghelli Gabriele, 10 Macchi

Tommaso, 11 Assi Giacomo, 12 Allodi Riccardo, 13 Osnato Pasquale, 14 Moroni Matteo, 15 Ghelli Francesco. In panchina: 16 Carlucci Antonio, 17 El Bahraoui Youssef, 18 Gizzi Alexander, 19 Beatino Giuseppe, 20 Gatti Ambrogio, 21 Zappa Alessandro, 24 Macchiavello Alberto.

Allenatore: Balistreri Mariano





Tabellino

3’ meta del n. 2 del CUS Milano, n. 10 calcia e realizza. 0-7 7’ meta di Noval, Noval calcia e realizza. 7-7

20’ meta di Chalonec, Noval calcia e realizza. 14-7 24’ meta del n. 8 del CUS Milano, calcia il n. 10. 14-14

36’ meta di Gramajo su bel passaggio di Maietti, calcia Noval. 21-14 40’ meta di Noval, Noval calcia. 28-14





Inizio secondo tempo

Escono Lallinaj e Spagnolli, entrano Gontier Massimo e Rosso. Esce Malavasi, entra Barbieri.

1’ giallo al n. 14 del CUS Milano. 11’ giallo a Duc.

Entrano 16, 17 e 19 per 1, 7 e 4 del CUS Milano. Esce Gramajo, entra Manga.

Esce Zappa, entra Anselmet. Esce Chalonec, entra Lallinaj.

29’ meta di Lallinaj, Noval calcia. 35-14 Esce Noval, entra Santoro.





Dichiarazione

“Abbiamo fatto una bella partita ed è stato un grande gioco di squadra. Sono molto soddisfatto davvero del risultato e della prestazione, nonostante forse i primi 20’ in cui abbiamo un po’ faticato a prendere il ritmo. Adesso ci aspettano due settimane di allenamento e un weekend però di riposo: ingredienti perfetti per ricaricare le energie, allenarsi e preparare i prossimi match.”

Facundo Noval, giocatore del match





Campionato U18

Domenica 2 febbraio 2025, ore 12:30 - Campo sportivo di Novi Ligure Stade Valdôtain Rugby vs URPA Rugby

Vince URPA Rugby 24 a 10





Formazione

Marchesini Massimo, Fasoli Alessio, Favole Luca, Mattiacci Raffaele, Lissolo Andrea, Donnet Cedric, Jimenez Joaquin Andres, Canino Andreas, Gastaldi Matteo, Paggioro Filippo, Riccitelli Alberto, Cannistraci Donato, Vestena Tommaso, Fusetti Xavier, Fusetti Elias. In panchina: Stella Michele, Pizza Andrea, Orru Gabriele, Miramonti Elias. Allenatore: Stefano Ferrucci





Tabellino

8’ meta URPA, tr. (7-0)

28’ meta URPA, tr. (14-0)





5’ meta di mischia Stade, nt (14-5) 16’ meta URPA, nt (19-5)

20’ meta Stade di Fusetti X., nt (19-10) 30’ meta URPA, nt (24-10)





Campionato U14

Sabato 1 febbraio 2025, ore 15:30 - Campo sportivo di Collegno Triangolare: Stade Valdôtain Rugby vs Collegno Rugby vs Rivoli Rugby





Formazione

Curcio Nicolò, Mbaye Samuel, Jimenez Felipe Lorenzo, Aiazzi Marco, Condò Bryan, Sacchi Tommaso, Rosso Raffaele, Thiebat Luca, Curighetti Daniel, Porliod Lyam, De Vincenzo Gabriele, Della Marra Emanuele, Avallone Marcel, Oppicelli David. Allenatore: Marco Curighetti

Tabellino

Collegno 26 - Stade 14

7' meta avversari, Trasformata 9’ Meta avversari

12' meta avversari, Trasformata 14' Oppicelli, Trasformata Thiebat 17' Oppicelli Trasformata Thiebat 23' meta avversari





Stade 33 - Rivoli 5

1' De Vincenzo, Trasformata Thiebat 3' Oppicelli, Trasformata Thiebat

6' Thiebat, Trasformata Thiebat

11' Curighetti, Trasformata Thiebat 19' meta avversari

25' Oppicelli Fine partita