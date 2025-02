Stade Valdôtain Rugby: resoconto del fine settimana

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 26 gennaio 2025, ore 14:30 - Campo sportivo di Varese Stade Valdôtain Rugby vs Varese Rugby

Vince



Formazione Stade

Gontier Massimo, Chalonec Santana Jader, Spagnolli Gianpaolo, Henriod Patrik, Lallinaj Geri, Calvone Andrea, Duc Alberto, Chierichi José, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Manga Clayton, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Maietti Gabriele, Gramajo Jeronimo. In panchina: Gontier Stefano, Frazzetta Simone, Rosso Sebastiano, Tavella Andrea, Fusetti Xavier, Fusetti Elias, Lancione Luca, Brama Adrian. Allenatore: Otano Luis, Parra German

Formazione Varese

1 Resta Lorenzo, 2 Diani Simone, 3 Giorgio Sebastiano, 4 Ciavarrella Vittorio, 5 Arreghini

Emanuele, 6 Spiteri Simone, 7 Pavesi Guglielmo, 8 Perin Luca, 9 Bonesso Jacopo, 10 Palla

Erik, 11 Cascone Paolo, 12 Provasoli Matteo, 13 Ficarra Filippo, 14 Fulginiti Matteo, 15 Ceaprazaru Cristian. In panchina: 16 Patruno Simone, 17 Nardi Giulio, 18 Castiglioni Andrea, 19 Solbiati Luciano, 20 Prina Ismaele, 21 Taverna Giordano. Allenatore: Mamo Massimo

Tabellino

9’ meta di mischia, palla in mano a Chalonec, Noval trasforma. 7-0 12’ punizione Varese, calcia il n. 12 e realizza. 7-3

14’ meta di Maietti su gioco veloce di Noval, Noval trasforma. 14-3

30’ meta di Manga su gioco aperto dopo una touche, Noval trasforma. 21-3

Esce Spagnolli, entra Gontier S. Esce Calvone, entra Tavella

56’ giallo a Noval 28’ Noval rientra

Esce Lallinaj, entra Rosso Esce Zappa, entra Fusetti X. Esce Manga, entra Fusetti E.

37’ bella azione di mall dopo la touche, meta Barbieri, Noval trasforma. 28-3 43’ meta di mischia, Noval trasforma. 35-3

Dichiarazione

“La matricola Stade continua a stupire anche nel girone di ritorno! Giochiamo a Varese e ci portiamo a casa 5 punti, un bel bottino pieno! Ci avviciniamo così alla capolista, rosicchiando peraltro un prezioso un punto in classifica (il CUS Genova, infatti, ha giocato a Ivrea e ha portato a casa una vittoria sofferta e con 4 punti, non prendendo il bonus offensivo per 4 o più mete realizzate).”

Francesco Fida, Presidente

Campionato U18

Domenica 26 gennaio 2025, ore 12:00 - Campo sportivo di Ivrea Stade Valdôtain Rugby vs Verbania Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 29 a 24

Formazione

Stella Michele, Marchesini Massimo, Favole Luca, Mattiacci Raffaele, Lissolo Andrea, Donnet Cedric, Canino Andreas, Sebastiani Matteo, Boin Riccardo, Moore Pablo, Riccitelli Alberto, Tropiano Elia, Vestena Tommaso, Gastaldi Matteo, Paggioro Filippo. In panchina: Fasoli Alessio, Pozza Andrea, Gerbi Luca, Abbatiello Giovanni. Allenatore: Ferrucci Stefano

Tabellino

8’ meta Sebastiani, tr. Paggioro 1’ minuto meta Verbania, nt

21’ meta Boin, nt 27’ meta Moore

34’ meta Verbania, nt

37’ meta Stella, tr. Moore

20’ meta Verbania, trasformata 27’ meta Canino, nt

37’ meta Verbania, trasformata

Campionato U16

Domenica 26 gennaio 2025, ore 12:30 - Campo sportivo di Recco Stade Valdôtain Rugby vs Recco Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 43 a 7

Formazione

Malacarne Filippo, Pace Gabriele, D’orazio Jacopo, Ferré Clémy, Mattei Emanuele, Pizzuto Ruben, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Giaccio Rivarola Santiago, Prelle Nicolò, Fessia Tommaso, Caputo Mattia, Lovisetti Davide, Ungureanu Sebastian, Sardino Matteo. In

panchina: Truscelli Alessio, Roscio Giacomo, Colleoni Davide, Magnone Abramo, Maneo Matteo, Gastaldi Luca, Salto Nicholas. Allenatore: Giovanni Malavasi

Tabellino

Primo tempo

3’ meta Grassi (5-0)

23’ meta D'Orazio trasformata Fessia (12-0)

31’ meta Lovisetti (17-0)

34’ meta avversari trasformata (17-7) Fine primo tempo: Stade 17- Recco 7

Secondo tempo

17’ meta Grassi (22-7)

24’ meta Prelle trasformata Caputo (29-7)

26’ meta Prelle trasformata Caputo (36-7)

35’ meta Fessia trasformata Caputo (43-7)