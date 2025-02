Atletica Valle d'Aosta: Campionati Assoluti, Juniores e Allievi di cross + CDS

Domenica 26 gennaio si sono tenuti nell’Area verde Abbé Henry, di fronte al campo sportivo E.Tesolin, i campionati regionali assoluti, juniores, senior e campionati di Società (CDS) 2025.

Il CDS è stato vinto dall’Atl. Pont Donnas al maschile con 6 punti e dall’Atletica Sandro Calvesi al femminile con 13 punti. Al maschile 2a posto per APD Pont Saint Martin con 21 e 3a posto per la Polisportiva Sant’Orso Aosta con 24 punti. Il CDS Juniores maschile è vinto dall’Atl. Cogne Aosta con 10 punti, 2o l’APD Pont-Saint-Martin con 12 punti. Il CDS Allievi è stato vinto dall’APD Pont-Saint-Martin con 11 punti, 2a Atl. Sandro Calvesi con 11 punti (la vittoria di Marco Magistro nella categoria allievi ha decretato la vittoria nel CDS dell’APD Pont-Saint Martin).

La gara assoluta di 10km è stata vinta da Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) in 34’15" che si prende il titolo di campione regionale, 2a posto per Niccolo’ Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) in 35’04" e 3a posto per Mikael Mongiovetto (1984, Atl. Pont Donnas) in 35’25". Nel cross femminile da 8km il titolo va a Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) in 31’46", argento per Rodica Sorici (1986, I Grifoni - Rappr. GDF) in 32’35" e bronzo per Elisa Arvat (1988, APD Pont-Saint-Martin) in 33’54". A vincere nella classifica generale è Laura Segor (2003, CUS Pro Patria Milano) in 31’13".

Nel cross da 8km della categoria juniores il titolo va a Gabriele Saba (2006, Atl. Cogne Aosta) in 30’26", 2a posto per Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta) in 30’41" e 3a posto per Mathieu Cretier (2006, APD Pont-Saint-Martin) in 30’58".

Il titolo allievi se lo aggiudica Marco Magistro (2008, APD Pont Saint Martin) che completa la gara da 5km in 17’57", argento per Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) in 19’08" e bronzo per Giacomo Suquet (2009, APD Pont Saint Martin) in19’45". Il titolo allieve, gara da 4km, va a Sylvie Vallet (2008, Atl. Cogne Aosta) in 17’23" , 2a Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 17’31" e 3a Giulia Framarin (2009, APD Pont-Saint-Martin) in 17’34".

Si sono tenute gare anche per le categorie giovanili non valide per il campionato regionale e di società.

Nella gara da 3km dei cadetti vittoria per Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 11’04", 2a posto per Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 11’07" e 3a posto per Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin) in 11’11". Al femminile il podio della gara da 2km si com- pone con il 1a posto di Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) in 7’56", 2a Magali Cuneaz (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 8’09" e 3a Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 8’15".

Nella gara da 1km della categoria ragazzi medaglia d’oro per Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) in 3’34", argento per Paolo Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) in 3’35" e bronzo per Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) in 3’40". Al femminile sulla stessa distanza vittoria per Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) in 4’01", 2a Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) in 4’03" e 3a Tabara Nala Diakhate (2013, Atl. Sandro Calvesi) in 4’09".

A vincere nella gara da 500 m per la categoria esordienti 10 anni maschi è Bernard Jaccod (2015, Atl. Sandro Calvesi) , 2a Francesco Cavagnero (2014, Atl. Pont Donnas) e 3a Aaron Bot- tel (2014, Atl. Sandro Calvesi). Tra le femmine a vincere è Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas), 2a Eva Borre (2014, Atl. Sandro Calvesi) e 3a Anna Shpyliuk (2014, Atl. Cogne Aosta).

Per la categoria 8 anni sui 400m vince Ludovico Gallo (2017, Atl. Sandro Calvesi) , 2a Tommaso Valerioti (2016, Atl. Cogne Aosta) e 3a Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi). Al femmi- nile vince Ersilia Rassat (2017, Atl. Sandro Calvesi), 2a Lina Maty Diakhate (2017, Atl. Sandro Calvesi) e 3a Lyla Fancesca Paolini (2017, Atl. Sandro Calvesi). Per la categoria 5 anni a vincere è Flavia Pizzato (2018, Atl. Sandro Calvesi).

Yon, Giovanetto e Mongiovetto commentando la vittoria dicono: "Abbiamo giocato di squadra, i primi km li abbiamo voluti fare tutti insieme, poi da quando ci siamo trovati solo noi tre (5km) ognuno per proprio conto, abbiamo cercato di spingere un po’ di più."

