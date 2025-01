A scuola di… Coppa del Mondo: 36 studenti in pista a Cogne

La grande squadra di Events in Cogne 2.0 è pronta a scendere in pista. Saranno oltre 400 le persone coinvolte a vario titolo nell’organizzazione della Coppa del Mondo di fondo, che torna a Cogne dal 31 gennaio al 2 febbraio. Tecnici e professionisti al lavoro da mesi, fornitori, soccorritori e forze dell’ordine, volontari pronti a mettersi in gioco da lunedì prossimo, oltre che un gruppo di studenti di alcuni istituti valdostani.

È infatti stato siglato un protocollo tra il comitato organizzatore e il Liceo Linguistico di Courmayeur, l’Istituto Tecnico professionale regionale “Corrado Gex” e l’Institut Agricole Régional di Aosta per coinvolgere classi di studenti nell’ambito dei progetti PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

A fianco della Coppa del Mondo ci saranno 36 studenti, reduci da un sopralluogo a Cogne per conoscere da vicino l’evento internazionale. Durante l’incontro formativo hanno potuto scoprire il funzionamento dell’intera macchina, la gestione dello stadio, degli uffici e delle aree in cui saranno protagonisti.

Ad accogliere ragazze e ragazzi sono stati il presidente onorario Ivo Charrère, la segretaria generale Claudia Abram, il vice sindaco di Cogne Giuseppe Lamastra e il fondista del Centro Sportivo Esercito Mikael Abram. Ad addentrarsi nei racconti anche il tecnico di pista Andrea Cavagnet, Roberta Fiandino ed Emilie Jeantet del Centro Sportivo Esercito, responsabili dell’ufficio gare e inserite per dare un supporto al comitato organizzatore.

Tre giorni di pura adrenalina e una bella opportunità accolta con grande entusiasmo dai più giovani, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica e iniziare a conoscere le complessità che si nascondono dietro l’organizzazione dei grandi eventi sportivi.

Gli studenti saranno di supporto in alcuni settori chiave, come ufficio accrediti e ufficio gare e ancora nella gestione degli accessi, delle media operations e di alcune attività tra la pista e lo stadio. Un gruppo sarà inoltre adibito anche al servizio all’interno di Maison Frama Vip Lounge.

La referente del progetto è la professoressa Federica Teppex: «Sono occasioni eccezionali, che permettono loro di applicare quanto studiato. Sono rimasti entusiasti della giornata di formazione, perché hanno capito per davvero che cosa significa organizzare una manifestazione di questa portata. I giovani di oggi sono difficili da coinvolgere, a Cogne invece ho visto un gruppo motivato, pronto a mettersi in gioco e a vivere una nuova esperienza, vicina al mondo del lavoro».