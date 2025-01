Venaria, La Mandria – Cross – Sylvie Vallet sul podio tra le Allieve

Domenica 19 gennaio, il suggestivo scenario del Parco de La Mandria di Venaria ha accolto la manifestazione di cross, riportando gli atleti sui prati che nel 2022 furono teatro dei Campionati Europei di Cross. Il percorso, identico a quello della rassegna continentale, ha compreso anche l’iconico passaggio nella Galleria delle Carrozze del Castello de La Mandria, regalando ai partecipanti un’esperienza unica e dal grande fascino storico.

Sulla linea di partenza anche dei nostri atleti si sono ben distinti nonostante la giornata di pioggia.

Nella prima prova, riservata alla categoria Cadetti, sulla distanza di 2km, Alaa Mohamed Saib ha chiuso al 20° posto con il tempo di 7’54”, seguito da Federico Gaggioli, 25° in 8’08”.

Tra le Allieve, impegnate nei 4km, ottima gara per Sylvie Vallet, che ha conquistato un eccellente 3° posto con il crono di 17’34”. Buona prova anche per Francesca Milani, che ha tagliato il traguardo in 99 posizione con 18’47”.

Nella gara più lunga, gli Juniores si sono sfidati sugli 8km. Tra i nostri atleti, Etienne Mappelli ha concluso al 23° posto, fermando il cronometro a 31’56” in una competizione che ha visto al via alcuni dei migliori specialisti della categoria.