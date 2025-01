Le sfide valdostane del 108° Giro d’Italia: tra salite epiche e paesaggi mozzafiato

108° Giro d’Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno 2025, porterà i ciclisti su strade storiche e impegnative, con un particolare focus sulle tappe che attraverseranno la Valle d’Aosta, un territorio noto per le sue salite dure e panoramiche che metteranno alla prova anche i ciclisti più esperti.

Tra le tappe più attese, si segnala quella che attraverserà le montagne valdostane, con arrivi impegnativi come quello a Champoluc e Sestrière, tappe che rappresentano uno degli snodi cruciali del Giro. La prima, da Biella a Champoluc, si preannuncia particolarmente insidiosa, con un dislivello di 4950 metri che metterà a dura prova le gambe dei corridori. Il percorso, infatti, attraverserà le valli della Valle d’Aosta senza concedere tregua, con salite ripide e impegnative che culmineranno nel cuore delle Alpi. La seconda tappa valdostana, che parte da Verrès e arriva a Sestrière, è altrettanto dura e prevede il leggendario Colle delle Finestre, una salita che in passato ha regalato spettacolo e che per la terza volta sarà Cima Coppi del Giro, preceduta da un tratto sterrato di 8 chilometri. L’arrivo a Sestrière, storica località alpina, sarà un banco di prova decisivo per i contendenti alla maglia rosa.

Ma il Giro d’Italia 2025 non si limiterà solo alla Valle d’Aosta, sebbene le montagne della regione saranno senza dubbio protagoniste indiscusse, con i loro terreni difficili e i paesaggi mozzafiato. La corsa comincerà con una partenza in Albania, per poi passare dalla Toscana e altre regioni italiane, per culminare con il circuito finale a Roma, che regalerà uno spettacolo imperdibile nel cuore della Capitale.





Il percorso, quest’anno, si distingue per l’intensità e la varietà delle tappe, con ben 38 chilometri di sterrato e 42,3 chilometri a cronometro, un mix che promette di mettere alla prova la resistenza fisica e mentale dei ciclisti. Non mancheranno i tratti storici che hanno segnato la storia della corsa, come la cronometro da Lucca a Pisa e la salita di San Pellegrino in Alpe, un ritorno al passato che celebra i 25 anni di assenza di questo percorso dal Giro.

Questa edizione del Giro d’Italia vedrà anche la partecipazione di atleti leggendari come Vincenzo Nibali, Alberto Contador e Paolo Bettini, mentre Elisa Longo Borghini, vincitrice dell'ultimo Giro d’Italia Women, sarà tra le protagoniste del Giro Rosa 2025, in programma dal 6 al 13 luglio. Un’edizione che non solo celebra la tradizione, ma che guarda anche al futuro, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, grazie alla partnership con la Fondazione Una Nessuna Centomila, impegnata nella promozione della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.