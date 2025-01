Atletica: Aperta la stagine al Palindor

La stagione di gare indoor 2025 è iniziata oggi, domenica 5 gennaio, con la prima competizione tenutasi all’interno del Palaindoor Marco Acerbi di Aosta. La manifestazione si è svolta rispettando i nuovi vincoli imposti per la sicurezza dal comitato regionale, che limitano a 200 persone la capienza all’interno della struttura. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo della struttura gonfiabile del tennis, annessa al Palaindoor, che ha svolto la funzione di area di riscaldamento e callroom per gli atleti. Le gare erano aperte dalla categoria cadetti in su, con un programma che prevedeva 60m e 60Hs per la pista, e peso, triplo e alto per i concorsi.

La giornata di gare si è aperta con la sfida tra atleti con PB oltre i 13m nel getto del peso, sia maschile che femminile. Tra le donne, con attrezzo da 4kg, a vincere è la classe 2002, portacolori del Battaglio CUS Torino, Sara Verteramo, con un lancio a 15,64m, seguita al 2° posto da Beatrice Carpinello (2004, Battaglio CUS Torino), che ha lanciato a 11,04m, e al 3° posto da Ilaria Zanetti (2004, Battaglio CUS Torino), con una misura di 10,53m. Al maschile, con l’attrezzo da 7,260 kg, a vincere è Lorenzo Puliserti (1992, ASD La Fratellanza 1874), con la misura di 14,95m, mentre al 2° posto si piazza Matteo Pautasso (2001, Battaglio CUS Torino), con la misura di 14,84m.

Nei 60m, a vincere è Simone Milanesio (2005, Atl. Mondovì - Acqua S.Bernardo) in 6”92, seguito da Mattia Benente (2004, Polisportiva Novatletica Chieri) al 2° posto in 6”95, e da Federico Lisa (2000, Atl. Mondovì - Acqua S.Bernardo) al 3° posto con 7”02. Il miglior piazzamento per i valdostani è stato quello di Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi), con il tempo di 7”41, che gli è valsa la 18ª posizione. Al femminile, la vittoria è andata a Gaya Bertello (2003, Polisportiva Novatletica Chieri), con 7”52. Al 2° posto si è classificata Clarissa Vinelli (2005, Polisportiva Novatletica Chieri) in 7”58, seguita al 3° da Aurora Barbero Vignola (2004, Sisport SSD) con il tempo di 7”68. La migliore valdostana è stata Matilde Abelli (2008, Atl. Cogne Aosta), che si è classificata 5ª nella finale A con il tempo di 7”84.

Tra i cadetti, la vittoria è andata a Nicolò Borello (2010, Atl. Rivarolo) in 7”42, seguito da Alessandro Ponti (2010, Safatletica SSD) al 2° posto con 7”72, e Marco Pantaleo (2011, Atl. Settimese) al 3° posto con 7”79. Il miglior valdostano è stato Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi), con il tempo di 7”98, classificandosi 4°.

Tra le cadette, ha vinto Alessia Dova (2011, Atl. Ivrea) in 7”92, seguita da Miriam Dora Frassà (2010, Atl. Ivrea) al 2° posto in 8”29, e da Stella Piotto (2010, Atl. Pinerolo) al 3° con 8”35. Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) è stata la migliore valdostana con il tempo di 8”64.

I 60Hs assoluti sono stati vinti da Veronica Crida (2001, Atl. Brescia) in 8”52, seguita da Malina Lenuto Berninde (2001, Sisport SSD) al 2° posto in 8”65, e da Elisa Tosetto (2001, Bracco Atl.) al 3° in 8”98. Al maschile, la vittoria è andata a Simone Enotarpi (2005, ASD Maurina Olio Carli) in 8”85. Per la categoria Juniores maschili, a vincere è stato Giorgio Ceresa Prucin (2007, Battaglio CUS Torino) in 8”81, seguito da Pietro Cocorullo (2006, Acquirunners) al 2° posto in 9”05, e da Nathan Martinet (2007, Atl. Sandro Calvesi) al 3° in 9”66, miglior valdostano.

Tra le Allieve con le barriere a 76 cm, ha vinto Valeria lo Voi (2009, Battaglio CUS Torino) in 8”94, seguita dalla miglior valdostana Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas), che ha concluso in 9”35, e da Elisa Fiandaca (2009, Team Atl. Mercurio Novara) al 3° posto in 9”62. Al maschile, la vittoria è andata ad Andrea Tallarico (2008, Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) in 8”61, seguito da Tommaso D’Onofrio (2008, Sisport SSD) al 2° posto in 8”82, e da Giacomo Provera (2009, Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) al 3° con 9”15. Il miglior valdostano è stato Enea Perfetti (2008, Atl. Pont Donnas), che ha concluso 5° in finale con il tempo di 9”51.

Nicolò Borello (2010, Atl. Rivarolo) ha vinto i 60Hs nella categoria cadetti in 8”71, seguito da Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) al 2° posto in 9”82, e da Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) al 3°. Al femminile, la vittoria è andata ad Alessia Dova (2011, Atl. Ivrea) in 9”66, seguita da Anna Cerutti (Società Atl. Bellinzago) al 2° posto in 10”22, e da Asiya Ajaraam (2011, Atl. Vercelli) al 3° in 10”57. Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) è arrivata 4ª in finale con il tempo di 10”72.

Nel salto in alto maschile, la vittoria è andata a Giovanni Longo (2004, S.S. Vittorio Alfieri Asti), con la misura di 1,85m, seguito da Stefano Demo (2004, Atl. Canavesana) al 2° posto con 1,82m, e da Damiano Bulgari (2009, Atl. Strambino) al 3° con 1,79m. Il migliore tra i valdostani è stato Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta), con la misura di 1,76m. Al femminile, ha vinto Aurora Allegri (2007, CUS Insubria Varese Como) con la misura di 1,67m, seguita da Elisa Tosetto (2001, Bracco Atletica) al 2° posto con 1,57m, e da Sofia Greppi (2008, ASD Futuratletica Piemonte) al 3° con 1,51m. Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) è stata la migliore valdostana con la misura di 1,51m.

Nel salto triplo maschile, ha vinto Christian Zanotti (2004, Atl. Pinerolo) con la misura di 13,71m, seguito da Federico Cafasso (2006, Atl. Pont Donnas), miglior valdostano, con 13,67m, al 2° posto, e da Tiziano Bua (1975, Atl. Bellinzago) al 3° con 12,12m. La gara femminile ha visto la vittoria di Giulia Schiavoni (2003, Derthona Atletica) con 11,46m, seguita da Alice Lingeri (2007, Atl. Pont Donnas), migliore valdostana, con 10,81m, e da Alice Vendramin (2009, Safatletica Piemonte) al 3° posto con 10,61m.

Nel getto del peso Juniores, con attrezzo da 6kg, ha vinto Pietro Musso (2006, Atl. Canavesana) con la misura di 13,18m, seguito da Lorenzo Guiglia (2006, Team Atl. Mercurio Novara) al 2° posto con 10,43m, e da Gabriele Sonzini (2006, Team Atl. Mercurio Novara) al 3° con 8,15m. Nella categoria Allievi, con attrezzo da 5kg, ha vinto Luca Radici (2008, ASD Maurina Olio Carli) con 12,29m, seguito da Mattia Chiaramello (2009, Safatletica Piemonte) al 2° posto con 10,12m, e da Gabriele Bolognesi (2009, Safatletica) al 3° con 9,37m. Il miglior piazzamento valdostano è stato il 4° posto di Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 9,10m. Al femminile, con l’attrezzo da 3kg, ha vinto Giada Bassanetti (2008, Atl. Alessandria) con 8,60m, seguita da Eleonora Zoja (2008, Atl. Cogne Aosta) al 2° posto con 8,14m, e da Yasmine Lucianò (2008, Atl. Cogne Aosta) al 3° con 7,77m.