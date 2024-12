Al via la decima edizione de 'Il Balcone del Biellese Trail'

Domenica 8 dicembre a Pettinengo si è tenuto il 10o Il Balcone del Biellese Trail trail che pre- vedeva sia la gara medium distance di 21km e 1056m D+ sia il small distance di 8km e 400m D+.

Nella gara breve a vincere è Niccolò Biazzetti (2001, Atl. Monterosa Fogu Arnad) con il tempo di 35’02". 24a posizione per Angelo Nicco (1956, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 46’18", 26o Luigi Colabello (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 46’58", 37o Bernardino Fontana (1956, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 52’08", 39o posto per Renzo Pellerey (1966, Atl. Monterosa Fogu Ar- nad) in 52’24" e 69a posizione per Lothar Pellerey (1996, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1h05’02".

Nella gara lunga Alfonso Bracco (1978, A.P.D. Pont-Saint-Martin) conclude in 9a posizione con il tempo di 1h42’19", Carmela Vergura (1963, Atl. Sandro Calvesi) è 83a, 1a di categoria, in 2h25’12".

