Stade Valdôtain Rugby: Resoconto del weekend appena trascorso

La partita della Seniores in programma a Cernusco domenica 8 dicembre ore 14:30 è stata annullata causa impraticabilità del campo.

Gande weekend di vittorie per le giovanili: l’U18 vince 49 a 7 a Volvera, l’U16 vince 39 a 24 a Sarre e l’U14 vince 4 partite su 4 al Torneo Seven di Moncalieri!

Recap del weekend

Campionato U18

Sabato 7 dicembre, ore 16:30 - Campo sportivo di Volvera Stade Valdôtain Rugby vs Volvera Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 49 a 7





Formazione

Pozza Andrea, Marchesini Massimo, Favole Luca, Mattiacci Raffaele, Gerbi Luca, Donnet Cedric, Jimenez Joaquin, Sebastiani Matteo, Boin Riccardo, Moore Pablo, Riccitelli Alberto, Vestena Tommaso, Canino Andrea, Fusetti Elias, Paggioro Filippo. In panchina: Fusetti Xavier, Jorioz Jacopo, Battendier David, Posillipo Paolo, Orru Gabriele. Allenatore: Stefano Ferrucci





Tabellino

Min 24 meta Favole trasforma Moore Min 30 meta Jimenez trasf Moore

14 a 7, Fine primo tempo Min 5 Riccitelli trasf Moore

Min 17 meta Fusetti X. trasf Moore Min 24 meta Sebastiani, trasf Moore Min 33 meta Vestena, trasf Paggioro Min 35 meta Marchesini, trasf Moore





Campionato U16

Sabato 7 dicembre, ore 16:30 - Campo sportivo di Sarre Stade Valdôtain Rugby vs Settimo Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 39 a 24





Formazione

Malacarne Filippo, Pace Gabriele, D’Orazio Jacopo, Ferré Clemy, Mattei Emanuele, Pizzuto Ruben, Prelle Nicolò, Giachino Gabriele, Giaccio Rivarola Santiago, Caputo Mattia, Fessia Tommaso, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Ungureanu Sebastian, Sardino Matteo. In panchina: Truscelli Alessio, MArchesani Nicolò, Colleoni Davide, Salto Nicholas, Maneo Matteo, Andreone Alessandro, Nicco Hervé. Allenatore: Giovanni Malavasi





Tabellino

2.40 meta Giachino, nt

11.00 meta avversari

13.58 meta Pace, trasformata Lovisetti

18.35 meta Fessia, nt

27 meta Ungureanu, nt

Fine primo tempo: Stade 22 - Settimo 5

42.40 meta Caputo, nt

46.50 meta avversari

51.7 meta Ponsetto, nt

56.30 meta avversari trasformata 59 giallo per Stade - Giachino

61.59 meta Prelle, trasformata Lovisetti

giallo per Stade - Caputo

meta avversari trasformata





Amichevole U14

Sabato 7 dicembre, ore 15:00 - Campo sportivo di Moncalieri

Stade Valdôtain Rugby partecipa al Torneo Seven, vincendo 4 partite su 4





Formazione

De Vincenzo Gabriele, Rosso Raffaele, Oppicelli David, Porliod Yari, Aiazzi Marco, Asmar Rey, Mbaye Samuel, Avallone Marcel, Curighetti Daniel, Condò Bryan, Thiebat Luca, Della Marra Emanuele, Forti Paolo, Porliod Lyam Allenatori: Curighetti Marco e Otaño Luis





Tabellino

Cus Torino 0 - Svr 6

Urpa 0 - Svr 3

San Mauro 0 - Svr 9

Pro Vercelli 0 - Svr 7

U14:

In alto da sx: De Vincenzo Gabriele, Rosso Raffaele, Oppicelli David, Porliod Yari, Aiazzi Marco In basso da sx: Asmar Rey, Mbaye Samuel, Avallone Marcel, Curighetti Daniel, Condò Bryan, Thiebat Luca, Della Marra Emanuele, Forti Paolo, Porliod Lyam

Allenatori: a sx Curighetti Marco e a dx Otaño Luis