Boxe: Il sorteggio sconfigge Anais Domanine

Tra i protagonisti di questa importante manifestazione c'è Anais Domaine, atleta della Boxing Team Aosta, che ha fatto il suo debutto affrontando la pugile campana Anna Luisa D’Alessandro, un’avversaria con un curriculum di venti incontri all’attivo. Nonostante l’impegno e la determinazione, la valdostana ha dovuto cedere ai punti, concludendo il match con una sconfitta.

L'allenatore Angelo Scapin, che ha seguito Anais in trasferta, commenta: “Il sorteggio non è stato favorevole, avendo designato come avversaria una delle pugili più quotate, ma a prescindere dal risultato, Anais ha mostrato di essere all’altezza della situazione. Ha messo in difficoltà la D’Alessandro, che nella terza ripresa ha dovuto affrontare il ritmo imposto dalla nostra atleta, e con grande difficoltà è riuscita a chiudere il match.”

Nonostante la sconfitta, Scapin sottolinea la prova positiva della giovane pugile, che ha dimostrato grande carattere e ha acquisito un’esperienza preziosa per il futuro. "Anais torna a casa con un’esperienza fantastica e, senza alcuna recriminazione, guarda con ottimismo ai prossimi impegni agonistici," aggiunge l’allenatore.

Un’altra notizia positiva per l’ambiente della boxe valdostana riguarda l’imminente apertura del Palaindor, che entro marzo dovrebbe essere terminato grazie ai lavori di ristrutturazione.

Questo annuncio è stato fatto a seguito di un incontro tra il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il Presi-dente della Boxing Team, Raffaele Statti. L’attuale sede di allenamento della società, la palestra Sami in località Pont Suaz, sta infatti incontrando difficoltà nell’accogliere un numero crescente di atleti, motivo per cui il ritorno al Palaindor sarà un’importante risorsa per tutti gli sportivi e offrirà una sede di allenamento all’altezza della tradizione della boxe in Valle d’Aosta.