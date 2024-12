Ottimi risultati per gli atleti valdostani alla IV Torino City Marathon

Ottimi risultati per i valdostani alla "IV Torino City Marathon" domenica 1 dicembre. Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) è 2a nella 42km, 1a tra le italiane, battuta solo la Kenyana Rael Cherop Boiyo, concludendo la distanza in 2h39’01". Renè Cuneaz (1988, G.P. Parco Alpi Apuane) vince la mezza maratona in 1h06’47".

Nella maratona Andrea Dellavalle (Atl. Sandro Calvesi) è 114o in 2h55’07", Luca Casali (ASD Inrun) è 335o in 3h10’48", Davide Giaretto (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 851o in 3h36’56", Patrick Marquis (Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 929o in 3h40’33", Fabio Morello (Atl. Mon- terosa Fogu Arnad) è 1003o in 3h43’49", Luca Bertuletti (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 1173o in 3h52’40", Alex Chapellu (Atl. Sandro Calvesi) si classifica al 1559o posto in 4h18’41", Paolo Allegri (Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 1609o in 4h24’55", Marco Dalbard (Atl. Pont Donnas) è 1639o in 4h27’56", Maurizio Pitti (Atl. Pont Donnas) è 1712o in 4h43’25".

Nella 21k Sara Spinella (Atl. Cogne Aosta) conclude in 1h30’37" all’11o posto. Al Maschile Mat- teo Gritti (Rapp. I Grifoni) è 17o in 1h15’19" e Alex Marco (APD Pont-Saint-Martin) è 403o in 1h39’44".

Classifica