Boxe: Sconfitta ai punti Anais Domaine

Nais Domaine, atleta di punta della Boxing Team, ha affrontato un duro incontro contro Sara Deleonardi, atleta di casa, perdendo ai punti durante una manifestazione pugilistica che si è svolta il 1° dicembre al Bocciodromo Rossini di Torino. L’evento, organizzato dalla Boxe De Rua, ha visto la valdostana confrontarsi con la Deleonardi in un match che ha messo in evidenza entrambe le qualità tecniche, sebbene il risultato finale sia stato a favore della pugile torinese.

Il primo round ha visto una partenza difficile per Domaine, che si è trovata intimorita dal ritmo imposto dalla sua avversaria. La Deleonardi ha immediatamente preso l'iniziativa, costringendo la valdostana a difendersi e ad adattarsi a uno stile di combattimento molto aggressivo e veloce. Questo l’ha messa in difficoltà, facendole perdere terreno fin dall’inizio dell’incontro. Tuttavia, nel secondo round, Domaine ha iniziato a reagire con maggiore determinazione. Grazie a una serie di attacchi più mirati e concentrici, ha messo in seria difficoltà la torinese, riuscendo a recuperare parzialmente il punteggio e a far percepire la propria forza e abilità.

Nonostante l’intensità della reazione e gli sforzi nel secondo round, i giudici hanno deciso di assegnare la vittoria a Sara Deleonardi, ritenendo che il recupero di Domaine non fosse sufficiente a ribaltare l'andamento del primo round. La sconfitta ai punti, sebbene deludente, non ha scalfito la determinazione dell’atleta valdostana, che ha dimostrato di saper fronteggiare la pressione in un ambiente competitivo e difficile.

L'allenatore di Domaine, Angelo Scapin, ha comunque espresso soddisfazione per la prestazione della sua atleta, sottolineando che, al di là del risultato, la prova di Domaine ha evidenziato una crescita importante, in particolare nella gestione del match e nella capacità di recuperare terreno dopo una partenza difficile. Scapin ha evidenziato come il confronto con un'avversaria esperta e il ritmo imposto durante i primi round siano stati utili per preparare la pugile a sfide future più difficili. L'allenatore ha fiducia nelle capacità della sua atleta e confida in un’ulteriore crescita in vista dei prossimi impegni.

L’appuntamento più vicino per Domaine sono i Campionati Italiani Elite, che si terranno dal 3 all'8 dicembre a Seregno, in provincia di Monza. Questo rappresenta una nuova e importante opportunità per la pugile della Boxing Team per dimostrare il proprio valore e fare esperienza a livelli di competizione ancora più alti. Con il sostegno del suo team e una mentalità orientata al miglioramento continuo, Domaine punta a fare bene e ad ottenere risultati significativi in questa prestigiosa competizione.