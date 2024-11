Gli impegni del fine settimana per lo Stade Valdôtain Rugby

Ecco gli appuntamenti di questo fine settimana:

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 1° dicembre 2024, ore 15:00 - Campo sportivo di Recco Stade Valdôtain Rugby vs Pro Recco





Campionato U18

Domenica 1° dicembre 2024, ore 12:30 - Campo sportivo di Verbania Stade Valdôtain Rugby vs Verbania





Campionato U16

Sabato 30 novembre, ore 10:30 - Campo sportivo di Moncalieri Stade Valdôtain Rugby vs Moncalieri Rugby





Campionato U14

Sabato 30 novembre, ore 15:30 - Campo sportivo di Settimo Torinese Stade Valdôtain Rugby vs Settimo Rugby





Festa del Rugby | U12

Sabato 30 novembre, ore 10:30 - Campo sportivo di Volpiano Partecipazione alla Festa del Rugby





Festa del Rugby | U10, U8 e U6

Sabato 30 novembre, ore 10:30 - Campo sportivo di Settimo Torinese Partecipazione alla Festa del Rugby

Dichiarazioni:

“Speriamo bene per questa prossima partita, soprattutto per le condizioni del nostro campo e, di conseguenza, dei nostri allenamenti. Andremo a Recco per essere competitivi, cercando di dare il massimo e giocarci al meglio il match. Non possiamo allenarci molto in modalità collettiva in questi giorni e sicuramente questo ci penalizza in partenza. Siamo però al completo come squadra, quindi questo lo consideriamo come aspetto positivo.”

Luis Otano, allenatore