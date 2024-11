Golf: Francesca Mazzucato brilla al Golf Villa Carolina di Capriata d'Orba

Francesca Mazzucato, tesserata per il Golf Club Aosta Brissogne, ha conquistato un meritatissimo secondo posto nelle finali di zona per la categoria Pulcini (13-14 anni) femminile, che si sono svolte al Golf Villa Carolina di Capriata d’Orba, in provincia di Alessandria. La competizione ha segnato la conclusione della stagione agonistica giovanile, prima del recupero previsto per il prossimo sabato. Testa di serie numero uno nel ranking di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, la talentuosa tredicenne ha mostrato un gioco di alto livello, superando venerdì nei quarti di finale Rebecca Tornstrom del club Le Fronde. Il giorno successivo, Francesca ha raggiunto la finale battendo Alice Campanella di Rapallo alla 18esima buca.

La sfida finale di domenica l'ha vista opposta a Maria Coppini del Castelconturbia, seconda nel ranking interregionale. Nonostante un inizio di gara equilibrato, Francesca ha ceduto alla buca 16, chiudendo la sua avventura in una competizione di grande prestigio. Questo risultato si aggiunge a una stagione straordinaria, in cui la giovane golfista si è sempre confrontata con le migliori del suo livello.

Per quanto riguarda gli altri rappresentanti valdostani, le cose sono andate diversamente. Nella categoria Cadetti (15-16 anni), Mathias Sciocchetti Bois e Alessandro Subet, entrambi del Golf Club Aosta Brissogne, non sono riusciti a superare i quarti di finale. Mathias, quindicenne di La Salle, ha affrontato la testa di serie numero 1, Vittorio Spera del Cherasco, mentre Alessandro, anche lui quindicenne e di Charvensod, ha perso contro Federico Tadini di Castelconturbia, dopo una battaglia intensa.

Nella categoria Ragazzi, Federico Subet, 17enne del Golf Club Aosta Brissogne, ed Emanuele Giachino del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, non sono andati oltre il primo turno, entrambi eliminati ai quarti di finale. Federico ha dovuto arrendersi a Jacopo Zavattaro di Torino, mentre Emanuele è stato sconfitto da Leo Maria Rossi Odello, sempre di Torino.

Sabato 9 novembre, si svolgerà l'ultimo impegno stagionale, che chiuderà il circuito giovanile Teodoro Soldati. L'evento si terrà a Verbania, sul percorso del Golf Continental, ed è il recupero di una gara originariamente programmata per il 27 ottobre e rinviata a causa del maltempo. Questo circuito, iniziato a fine gennaio, ha visto oltre venti appuntamenti e offre ai migliori la qualifica per il Brevetto Giovanile, oltre a importanti punti per l’Ordine di Merito che permette di migliorare il ranking nazionale. Nella classifica generale under 18, Federico Subet ha già conquistato la seconda posizione assoluta e la prima nella sua categoria. Anche il fratello Alessandro, classe 2009, parteciperà, attualmente quinto nel “Soldati” e primo tra i Cadetti. Atteso a Verbania è anche Mathias Sciocchetti Bois, che mira a migliorare il suo ranking. Non sarà invece presente Francesca Mazzucato, già sicura della vittoria tra i Pulcini e matematicamente seconda nella classifica femminile assoluta.