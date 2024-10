Ancora una settimana ricca di sfide per l'atletica valdostana

La scorsa settimana è stata ricca di eventi sportivi che hanno visto gli atleti valdostani sempre protagonisti.

Sette Torri - Aosta

Fine di stagione anche su strada questa domenica 27 ottobre con la classica 7 Torri che quest’anno ha visto come palcoscenico l’Arco d’Augusto ad Aosta. Sostanziale cambio di percorso della gara che ha toccato tutte le torri della città di Aosta. É stato un grande spettacolo che ha interessato l’intera mattinata con le gare delle staffette 3x500 m assoluta e 3x4km assolute che sono state seguite dalle staffette delle categorie giovanili dai cadetti fino agli esordienti.

Vittoria per il team delle Alpi Apuane formato da Loic Proment, Jean Pierre Vallet, Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane) che hanno dominato la gara in 37’10" creando un vuoto di più di due minuti sul gruppo del 2,3 e 4i che sono arrivati in voltata tutti assieme. Il fotofinish la fa spuntare, per il 2o posto al team olandese composto da Pibe Baartman, Luuk Wagenaar, Rink Rewijk (Phanos) in 39’16". Al 3o posto si classificano Lothar Bezzon, Filippo Girardi, Lorenzo Bellinvia (Cus Pisa) sempre in 39’16". Il 1o e 2o posto della gara femminile sono andati all’Atletica Sandro Calvesi con le squadre formate rispettivamente da Sveva Nobili, Elisa Brocard e Charlotte Bonin (Atl. Sandro Calvesi), oro in 46’05", e da Irene Glarey, Evi Garbolino e Roberta Cuneaz (Atl. Sandro Calvesi), argento in 46’35". 3a posizione per Sara D’Aprile, Ste- fania Canale e Laura Segor (Sant’Orso) in 47’23". Il trofeo 7 torri invece è andato allAtletica Susa Adriano Ascheris con 31 punti, davanti allAPD Pont StMartin (43) e terzi ex aequo l’Atletica Sandro Calvesi e la Polisportiva Sant’Orso (51).

Per il secondo anno consecutivo vincono la staffetta 3x500 m assoluta Jean-Marie Robbin, Her- man Sandor Baranyi Berga, Joao Carlos Pina Barros (M.A. Training360) in 4’05", 2o posto per Mattia Rodà Savoini, Alessandro Bellini, Maurizio Pascale (Atl. Sandro Calvesi) in 4’17" e 3o posto per Michele Iurlaro, Jacopo China Bino, Nathan Martinet (Atl. Sandro Calve- si) in 4’21". Al femminile vittoria per 3 secondi della formazione Matilde Abelli, Sylvie Vallet, Martina Milani (Atl. Cogne Aosta) in 4’58", 2o posto per Camilla Sergi, Lucrezia Meloni, Elisabetta Munari (Atl. Sandro Calvesi) in 5’01" e il podio è completato dalla squadra Jessica Ramat, Carlotta Bollo, Sabrina Vitarelli (Atl. Susa Adriano Aschieris) in 5’04".

Nella 3x500m la classifica cadetti vede al primo posto Gabriel Spensatello, Niccolò Statti, Ga- briele Mappelli (Atl. Cogne Aosta) in 4’25", 2a posizione per Edoardo Novello, Christian Schembrì, Federico Arlaud (Atl. Susa Adriano Aschieris) in 4’34" e 3i Francesco Bois, Fede- rico Gaggioli, Alaa Saib (Atl. Cogne Aosta) in 4’42". Nelle cadette vittoria per la formazione composta da Carlotta Giovanetto, Cloe Zoppo Ronzero, Annachiara Rolfini (Atl. Pont Don- nas) in 4’49" che si lascia dietro Francesca Milani, Letizia Bochicchio, Julie Truc (Atl. Cogne Aosta) 2e in 5’04" e Abigail Martinet, Magali Cuneaz, Carola Rosazza Buro (Atl. Sandro Calvesi) 3e in 5’05".

Vittoria nella categoria ragazzi per Emanuele Luboz, Alexis Chapellu, Andrea Fiocchini (Atl. Sandro Calvesi) in 4’59", 2a posizione per la squadra formata da Alessandro Bois, Matteo De- bernardi, Giorgio Debernardi (Atl. Cogne Aosta) in 5’03" e 3i Ares Soloviov, Elia Borre, Samuele Jean Pallais (Atl. Sandro Calvesi) in 5’10". Al femminile l’oro va a Merilin Mortara, Anna Albiero, Mya Canalini (Atl. Sandro Calvesi) in 5’06", 2e con lo stesso crono si sono clas- sificate Eleonora Dellio, Maria Navarretta, Ilaria Testolin (Atl. Cogne Aosta) in 5’06" e 3e Martina Sapia, Clarissa Raso, Gaia Pieiller. (Atl. S. Christophe) in 5’22".

La staffetta 3x500 m maschile degli esordienti E10 è stata vinta da Nikolas Zublena, Marcel- lo Beltrando, Emanuele Turino (Atl. Ivrea) in 5’33", argento per Raphael Ruffier, Vincent Jacquin, Etienne Ruffier (Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 5’37" che per pochi centesimi si clas- sificano davanti ai 3i Aaron Bottel, Luca Magnin, Alex Cianciana (Atl. Sandro Calvesi) che concludono anche loro in 5’37". Al femminile sono Maelys Galloni, Rhianna Testolin, Giorgia Cuaz (Atl. Cogne Aosta) a vincere in 5’41", 2o posto per la squadra formata da Sara Schiavoni, Tabara Diakhate, Afina Solovyova (Atl. Sandro Calvesi) in 5’49" e a completare il podio sono Giulia Margherita Gadin, Nicole Lucianaz, Daphne Sapinet (Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 6’05".

La staffetta 3x500 degli esordienti 8 anni è stata vinta dalla squadra Alice Jacquemin, Maelie Dunoyer, Marianna Pieiller (Atl. Sandro Calvesi) in 6’06". 2o posto per Elodie Bieller, Jasmi- ne Nicole Mihalescu, Sofia Viola (Atl. Sandro Calvesi) in 7’27". Per la categoria maschile sono a vincere Leonardo Petacchi, Pietro Madeddu, Cedric Piccot (Atl. Sandro Calvesi) in 6’31", 2i in 6’54" si sono classificati Jean Noel Milanesi Zanivan, Mathieu Isabel, Elias Bitto (Atl. Cogne Aosta) e 3i in 7’23" Filippo Porta, Martino Porta, Lorenzo Tomba (Atl. Sandro Calvesi).

Maratona di Francoforte

Nella mattina di domenica 27 ottobre è stata corsa la maratona di Francoforte a cui hanno parteci- pato anche diversi atleti valdostani. Il migliore tra i valdostani è stato Mikael Mongiovetto (1984, Atl. Pont Donnas) che si è classificato 149o, 5o italiano, con il tempo di 2h37’33". Elwis Pieiller (1977, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è il secondo dei valdostani con il tempo di 2h42’52" che gli permette di posizionarsi al 242o posto. Christian Joux (1976, Polisposrtiva Sant’Orso Aosta) con il tempo di 2h58’16" si prende la 862a posizione. Jerome Rey (1979, Polisportiva Sant’Orso Ao- sta) si guadagna la 919a posizione con il crono di 2h59’17". Gianluca Arcaro (1981, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 2139o in 3h21’41".

Campionati Italiani Master Pentathlon Lanci

Weekend di gare anche per i master dell’Atletica Sandro Calvesi che a Bari hanno partecipato al

Campionato Italiano Pentathlon Lanci.

Emanuele Tortorici si laurea campione italiano master della categoria SM50-59 con 3269 punti vincendo sia il lancio del martello che il lancio del martello a maniglia corta rispettivamente con le misure di 44,39 m e 14,44 m. Assieme al titolo italiano è arrivato anche il titolo di campione del Gran Prix di pentathlon lanci.

Alvaro Miorelli è 3o nella classifica SM70-79 con 2937 punti con il miglior piazzamento nel lancio del giavellotto dove ha ottenuto la 1a posizione con la misura di 30,98m.

Juan Jose Herrera si classifica al 9o posto con 1738 punti totali nella categoria SM35-49.

I tre calvesini hanno portato a casa anche il 3o posto nel trofeo Tosi.

IX Laus Half Marathon - Lodi

Splendida 2a posizione per Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) alla mezza maratona IX Laus Half Marathon a Lodi questa domenica 27 ottobre. La campionessa valdostana ha corso i 21km in 1h19’31". La gara è stata vinta da Sara Bottarelli (Free-Zone) in 1h16’07" e 3a posizione per Sarah Zerbini (Camisano Running ASD) in 1h19’45".