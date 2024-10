Ciclismo: Mattia Agostinacchio trionfa a Salvirola

Oggi Salvirola (Cremona) è stata il palcoscenico di una straordinaria giornata di ciclismo, con il Grand Prix Cicli Francesconi che ha visto trionfare Mattia Agostinacchio, atleta della squadra Fas Airport Services Guerciotti. Con un tempo di 39'40", Agostinacchio ha dimostrato una forma strepitosa, tagliando il traguardo per primo nella gara riservata agli Juniores.

Il giovane ciclista ha mostrato grande determinazione, riuscendo a mantenere un vantaggio consistente sugli avversari. Alle sue spalle, Ettore Fabbro ha concluso la gara a 1'14", mentre l’austriaco Valentin ha chiuso in terza posizione a 1'56". Questa vittoria segna un importante passo avanti nella carriera di Agostinacchio, un talento in ascesa che sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama ciclistico.

Successi anche al femminile

Nella competizione femminile, Giorgia Pellizzotti ha conquistato il gradino più alto del podio con un tempo di 41'14". La giovane atleta ha messo in mostra un’ottima condizione fisica, precedendo le avversarie con una performance convincente. Elisa Giangrasso, della Salus Guerciotti Cx, ha chiuso in quinta posizione a 3'36", dimostrando comunque di essere un’atleta competitiva e in crescita.

Anche la gara Under 23 ha regalato emozioni, con Filippo Agostinacchio, fratello di Mattia, che ha ottenuto un onorevole quinto posto a 2'13". Un risultato di rilievo che mette in luce il talento della famiglia Agostinacchio. Il podio è stato dominato da Gioele Bertolini, che ha fermato il cronometro a 1h 00'57", evidenziando la sua superiorità nella categoria.

La giornata di oggi ha confermato il talento emergente di Mattia Agostinacchio e la solidità della squadra Fas Airport Services Guerciotti. Con risultati promettenti sia nel settore maschile che femminile, il futuro sembra luminoso per questi giovani ciclisti, che continuano a farsi strada nel mondo del ciclismo. Salvirola si è dimostrata ancora una volta un’ottima cornice per eventi sportivi di alta qualità, mettendo in evidenza non solo le prestazioni degli atleti, ma anche l’entusiasmo del pubblico che ha supportato i partecipanti.