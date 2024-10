Rugby: Recap del weekend delle attività delle squadre dello Stade Valdôtain Rugby

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024





Sabato di attività per le giovanili dello Stade. L’U16 e l’U14 si spostano a Grugliasco per incontrare il Cus Torino. L’U14 vince 24 a 20, tenendo duro fino a fine partita. L’U16 invece cede ai padroni di casa per 24 punti a 5.





Domenica è giornata di trasferte anche per l’U12 che gioca un torneo a Moncalieri, l’U18 che gioca a Ivrea con il San Mauro (31 a 3 per il San Mauro) e la Seniores che per la 2° giornata di Campionato in serie B affronta il Cus Milano. Ad avere la meglio è il Cus Milano che vince 26 punti a 20.

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 20 ottobre 2024, ore 15:30 - Stadio Mario Giurati (MI) Cus Milano vs Stade Valdôtain Rugby

Vince Cus Milano 26 a 20





Formazione Stade

1 Gontier Stefano, 2 Chalonec Santana Jade, 3 Frazzetta Simone, 4 Lallinaj Geri, 5 Chierici

Josè, 6 Tavella Andrea, 7 Rosso Sebastiano, 8 Duc Alberto, 9 Barbieri Andrea, 10 Noval

Facundo, 11 Manga Clayton, 12 Calosso Samuele, 13 Zappa Stefano, 14 Romeo Alessandro, 15 Lancione Luca. In panchina: 16 Gontier Massimo, 17 Spagnolli Gianpaolo, 18 Di Sciacca Matteo, 19 Henriod Patrik, 20 Seghesio Lorenzo, 21 Ambrosio Nello, 22 Fusetti Elias.

Allenatori: Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano





Formazione CUS Milano

1 Carlucci Antonio, 2 Galimberti Marzio, 3 Erhabor Ewemade, 4 Fumarola Vittorio, 5 Pelizzari

Riccardo, 6 Coppola Fabio, 7 Fabiani Leonardo, 24 Mozzi Giacomo, 29 Ferrari Alessandro, 10

Ghelli Francesco, 11 Rossi Miro, 12 Allodi Riccardo, 13 Osnadi Pasquale, 14 Moroni Matteo, 15 Assi Giacomo. In panchina: 16 Chirita Christopher, 17 Carli Gabriele, 18 Scotti Francesco, 19 Gatti Ambrogio, 20 Macchiavello Alberto, 21 Macchi Tommaso, 22 Caiazzo Giacomo.

Allenatore: Balistreri Mariano





Tabellino gara

Cus Milano vs Stade Valdôtain 1 TEMPO

4’ punizione del numero 15 a favore del Cus Milano 3-0 7’ meta Cus Milano n. 10, nt 8-0

27’ giallo al n. 6 del Cus Milano 28’ meta Lallinaj, tr. Noval 8-7

31’ punizione del numero 15 a favore del Cus Milano 11-7 33’ meta Zappa su bel gioco dei tre quarti, tr. Noval 11-14





2’ TEMPO

48’ punizione a favore dello Stade, Noval calcia 11-17

Sostituzioni: entra Seghesio, esce Rosso. Entra Gontier Massimo, esce Gontier Stefano 50’ punizione a favore del Cus Milano, calcia n. 21, 14-17

56’ punizione a favore dello Stade, calcia Noval 14-20 65’ meta del numero 5 del Cus Milano, nt 19-20

Esce Lallinaj, entra Henriod 72’ esce Romeo, entra Fusetti

73’ meta del n. 18 del Cus Milano, trasformata dal n. 15, 26-20





Dichiarazioni

“È stata una partita abbastanza dura, come già immaginavamo. Ci sono stati errori a livello tecnico, ma anche miglioramenti e aspetti positivi. Abbiamo in ogni caso reagito bene e ora dobbiamo solo concentrarci per migliorare gli errori ed essere pronti alla prossima partita, che si giocherà sempre in trasferta, domenica prossima a Savona.”

Jader Chalonec, giocatore





Campionato | U18

Domenica 20 ottobre 2024, ore 11:30 - Campo sportivo di Ivrea (TO) Stade Valdôtain Rugby vs San Mauro Rugby

Vince San Mauro Rugby 31 a 3





Formazione

Stella Michele, Fasoli Alessio, Favole Luca, Gerbi Luca, Mattiacci Raffaele, Donnet Cedric, Sebastiani Matteo, Marchesini Massimo, Miramonti Elias, Paggioro Filippo, Riccitelli Alberto, Deval Ryan, Canino Andrea, Fusetti Xavier, Moore Pablo. In panchina: Pozza Andrea, Posillipo Paolo, Abbatiello Giovanni, Lissolo Andrea, Jimenez Joaquin Andres, Orru Gabriele, Blanchetti Christian. Allenatori: Otano Luis, Ferrucci Stefano





Tabellino Gara

Avversari molto compatti e motivati che hanno saputo sfruttare tutte le debolezze Stade, anche giocando in maniera rude e ai limiti del regolamento. Risultato giusto per quello che si è visto in campo con un terreno di gioco notevolmente appesantito dalle piogge di questi ultimi giorni che rendeva tutto obiettivamente più difficile.





Campionato | U16

Sabato 19 ottobre 2024, ore 16:30 - Campo sportivo di Grugliasco (TO) Cus Torino vs Stade Valdôtain Rugby

Vince Cus Torino 24 a 5





Formazione

Malacarne Filippo, Pace Gabriele, D’orazione Jacopo, Ferré Clemy, Mattei Emanuele, Prelle Nicolò, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Maneo Matteo, Caputo Mattia, Ungureanu Sebastian, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Magnone Abramo, Fessia Tommaso. In panchina: Marchesani Nicolò, Roscio Giacomo, Pizzuto Ruben, Colleoni Davide, Giaccio Rivarola Santiago, Nicco Hervé, Andreone Alessandro.

Allenatore: Giovanni Malavasi





Tabellino Gara

4’ meta Cus Torino, nt 15’ meta Cus Torino, tr 25’ meta di Ponsetto, nt 50’ meta Cus Torino, nt 59’ meta Cus Torino, tr





Campionato | U14

Sabato 19 ottobre 2024, ore 15:00 - Campo sportivo di Grugliasco (TO) Cus Torino vs Stade Valdôtain Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 24 a 20





Formazione

Sacchi Tommaso, Rosso Raffaele, Porliod Yari, Aiazzi Marco, Oppicelli David, Curighetti Daniel, Barbera Emiliano, Asmar Rey, Della Marra Emanuele, Porliod Lyam, Condò Bryan, Thiebat Luca, Mbaye Samuel.

Allenatore: Marco Curighetti





Tabellino Gara

7' metà avversari

12' metà avversari 15' meta Rosso, nt

Fine primo tempo: CUS Torino 10 - Stade 5 35' meta Rosso, nt

40' metà avversari

44' meta Rosso, trasformata Thiebat 49' mata Condò, trasformata Thiebat 51' meta avversari





Festa del Rugby | U12

Domenica 20 ottobre 2024, ore 10:00 - Campo sportivo di Moncalieri (TO) Partecipa l’U12 Stade Valdôtain Rugby





Lista partecipanti

Gabriele Ponzetta, Zeno Fusetti, Nathan Brunet, Aaron Duroux, Ludovico Goldoni, Elia Pierini, Niccolò Paolini, Gabriele Chenal. Allenatore: Giovanni Malavasi

U14 squadra

U16 squadra

U12 squadra

Seniores - touche 1 e 2





U14 squadra:

In alto da sx: Sacchi Tommaso, Rosso Raffaele, Porliod Yari, Aiazzi Marco, Oppicelli David, Curighetti Daniel. In basso da sx: Barbera Emiliano, Asmar Rey, Della Marra Emanuele, Porliod Lyam, Condò Bryan, Thiebat Luca, Mbaye Samuel. Allenatore: Curighetti Marco





U12 squadra:

Da sinistra a destra: Gabriele Ponzetta, Zeno Fusetti, Nathan Brunet, Aaron Duroux, Ludovico Goldoni, Elia Pierini, Niccolò Paolini, Gabriele Chenal. Allenatore: Malavasi Giovanni