Rugby: Weekend intenso per lo Stade Valdôtain Rugby

Sabato mattina in campo per i piccoli della Propaganda, divisi tra Sarre e Settimo Torinese. Nel pomeriggio a Sarre erano invece impegnati i ragazzi dell’U14.

Domenica mattina è stato il turno dell’U18 a Biella e nel pomeriggio esordio della Seniores a Sarre in Serie B, con la vittoria di 24 a 17.

Dettagli

Campionato Serie B | Seniores

Domenica 13 ottobre 2024, ore 15:30 - Campo sportivo di Sarre (AO) Stade Valdôtain Rugby vs Varese Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 24 a 17

Formazione Stade

Gontier Massimo, Chalonec Santana Jader, Spagnolli Gianpaolo, Lallinaj Geri, Chierici José, Seghesio Lorenzo, Tavella Andrea, Duc Alberto, Malavasi Giovanni, Noval Facundo, Manga Clayton, Calosso Samuele, Zappa Stefano, Lancione Luca, Barbieri Andrea. In panchina: Frazzetta Simone, Gontier Stefano, Simoni Federico, Rosso Sebastiano, Henriod Patrik, Romeo Alessandro, Ambrosio Nello.

Allenatori: Otano Luis, Parra German, Ferrucci Stefano

Formazione Varese

Patruno Simone, Diani Simone, Altomare Riccardo, Arreghini Emanuele, Loretti Fabio, Spiteri Simone, Fulginiti Matteo, Perin Luca, Bonesso Jacopo, Pandozy Pietro, Palla Eric, Ceaprazaru Cristian, Malnati Mattia, Ficarra Filippo, Baudo Matteo. In panchina: Resta Lorenzo, Concollato Stefano, Castiglioni Andrea, Sacchetti Federico, Moreno Esteban, Provasoli Matteo, Bonetti Luca. Allenatore: Mamo Massimo.

Arbitro: Baldassarre Gabriele



Tabellino gara

5’ meta Calosso su bel passaggio di Zappa, tr. Noval 7-0 20’ giallo Gontier M.

21’ punizione a favore del Varese. 7-3 24’ punizione a favore dello Stade, 10-3

32’ meta Malavasi su bel passaggio di Duc e Lancione, tr. Noval. 17-3 37’ meta Chierici dopo mischia, tr. Noval. 24-3

40’ meta Varese Loretti, tr. Bonesso. 24-10 Esce Spagnolli, entra Frazzetta

5’ cartellino rosso Malavasi

12’ calcio di punizione di Noval non riuscito 16’ meta Varese Pandozy, tr. Ficarra. 24-17

Entrano Henriod e Rosso. Escono Chierici e Seghesio. 33’ entra Simoni, esce Gontier M.

Dichiarazioni

“Partita molto tirata e abbiamo saputo mantenere il risultato del primo tempo. Bravi i ragazzi che sono riusciti a tenere duro in 14 per tutto il secondo tempo! Per i prossimi match lavoreremo di più sulla disciplina, sperando di portare a casa un buon risultato!”

German Parra, allenatore



Campionato | U18

Domenica 13 ottobre 2024, ore 11:00 - Campo sportivo di Biella (BI) Biella Rugby vs Stade Valdôtain Rugby

Vince Biella Rugby 60 a 24



Formazione

Marchesini Massimo, Fasoli Diego, Favole Luca, Calvone Andrea, Mattiacci Raffaele, Donnet Cedric, Canino Andreas, Sebastiani Matteo, Gastaldi Matteo, Planaz Pietro, Fusetti Xavier, Deval Ryan, Moore Pablo, Fusetti Elias, Riccitelli Alberto. In panchina: Stella Michele, Pozza Andrea, Posillipo Paolo, Lissolo Andrea, Miramonti Elias, Battendier David, Gerbi Luca.

Allenatore: Otano Luis, Ferrucci Stefano

Tabellino Gara

15’ due mete del Biella, nt 18’ meta Biella, nt

26’ meta Biella, tr

31’ meta di Sebatiani, tr. Moore

40’ meta Biella, tr. 29 a 7 primo tempo. 44’ meta Biella, tr.

47’ meta Gerbi, tr. Moore 50’ meta Biella, tr.

52’ meta Fusetti X., ntr 55’ meta Fusetti E., nt 60’ meta Biella, tr

63’ meta Biella, nt



Campionato | U14

Sabato 12 ottobre 2024, ore 15:30 - Campo sportivo di Sarre (AO) Stade Valdôtain Rugby vs Ivrea Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 45 a 25



Formazione

Avallone Marcel, Sacchi Tommaso, Aiazzi Marco, Oppicelli David, Porliod Lyam, Jimenez Felipe, Thiebat Luca, Porliod Yari, Forti Paolo, Della Marra Emanuele, Curighetti Daniel, Condò Bryan, Asmar Rey, Barbera Emiliano, De Vincenzo Gabriele, Mbaye Samuel.

Allenatore: Curighetti Marco

Tabellino Gara

2' Oppicelli, Trasformata Thiebat 8' Oppicelli, Trasformata Thiebat 14' Porliod L., Trasformata Thiebat 18' Oppicelli, nt

21' Meta avversari

Fine primo tempo: Stade 26, Ivrea 5 29' Oppicelli, Trasformata Thiebat 32' Oppicelli, nt

37' meta avversari

44' Aiazzi, Trasformata Thiebat 46' meta avversari

48' meta avversari

50' meta avversari

Festa del Rugby | U12

Sabato 12 ottobre 2024, ore 10:00 - Campo sportivo di Settimo Torinese (TO) Partecipa l’U12 Stade Valdôtain Rugby



Lista partecipanti

Alessandro Sganga, Christian Zagaglioni, Ludovico Goldoni, Samuel Milesi, Gabriele Chenal, Aaron Duroux, Zeno Fusetti, Niccolò Paolini. Allenatore: Cedric Donnet



Festa del Rugby | U10, U8 e U6

Sabato 12 ottobre 2024, ore 10:00 - Campo sportivo di Sarre (AO) Partecipano l’U10, l’U8 e l’U6 Stade Valdôtain Rugby



Lista partecipanti U10

Lorenzo Fusco, Samuel Gerbore, Alfredo De Janossi, Giacomo Ponzetta, Andrea Foti, Jacopo Paolini, André Buillet, Leonardo Rubino, Francesco Tresca, Lorenzo Parra, Dylan Duroux.

Allenatori: Elias Fusetti, Noemi Bionaz, Filippo Malacarne

Lista partecipanti U8

Javier Ramolivaz, Borello Iago, Mattia De Santis, Rosa Lorenzo, Nocerino Edoardo, Stella Simone, Soreca Ludovico, Duguet Manuel, Malacarne Ettore, Vuillermoz Damiano, Parra Matteo, Gabriel Villa, Menia Marc. Allenatori: Xavier Fusetti e Facundo Noval



Lista partecipanti U6

Filippo Selmo, Victor Megna, Antonio Mammoliti, Noah Pernechele, Enea Manuele, Leonardo Chenal, Samuele Pagliaro, Francesco Rajac Saeed, Leonardo Togni, Santiago Mammoliti.

Allenatore: German Parra