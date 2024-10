Il 27 ottobre torna l’appuntamento con il “Trofeo 7 Torri” tra novità e conferme

Il Trofeo 7 Torri è la staffetta podistica della città di Aosta, la competizione che lambisce le vestigia cariche di storia della città romana di Augusta Prætoria, festeggia la sua 37/a edizione con l’appuntamento previsto per la mattina di domenica 27 ottobre. Come le ultime edizioni, prosegue anche quest’anno il percorso di rinnovamento con proposte che integrano il classico e ormai storico appuntamento sportivo con alcune novità.

Quest’anno il “Villaggio”, sede di partenza e arrivo, si sposta da piazza Chanoux, sede del Marché Vert Noël, nell’area dell’Arco d’Augusto. Gli spazi e la visibilità garantiti dalla piazza che ospita il monumento più rappresentativo del capoluogo hanno tutte le caratteristiche per essere valida cornice dello storico Trofeo 7 Torri.

Quella in programma nell’ultima domenica del mese di ottobre è la “classica” di autunno e di chiusura del calendario dell’atletica su strada che prosegue nel suo percorso di crescita dopo aver sfiorato nel 2023 la fatidica cifra di 500 iscritti (per l’esattezza 492), un numero importante considerando che ancora nel 2017 non si raggiungevano i 300 concorrenti (282).

Il T7T si conferma, anche quest’anno, aperto non solo ai tesserati Fidal (atletica leggera) ma a tutti gli sportivi maggiorenni. Sarà sufficiente essere in possesso del certificato di visita medico-sportiva agonistica in corso di validità, avere compiuto 18 anni, e trovare altri due compagni con gli stessi requisiti, non necessariamente dello stesso genere, e il gioco è fatto.

Per tutti, competitivi e non, è necessario pre-iscriversi entro mercoledì 23 ottobre , trasmettendo una email, con i tre componenti la staffetta, il numero di tessera (solo fidal) e la copia del certificato (solo non competitivi) a settetorri.aosta@gmail.com

Per gli assoluti (competitivi e non) due le prove in programma: la 3x500m. e la prova regina, la 3x4km, dai 16 anni in su per i tesserati Fidal, dai 18 anni per i non competitivi.

Il percorso tradizionale del Trofeo “7 Torri” prende questo nome in quanto la gara tocca o passa nelle vicinanze delle sette torri erette nel tempo a difesa della cinta muraria della città di Aosta. Disegnando il percorso si è pensato toccare la Porta Prætoria, andando a sfiorare la Tour Fromage. Non poteva non essere inglobato nei 4km lo spazio davanti alla nuova sede dell’Università della Valle d’Aosta, una volta Piazza d’Armi e ora Jardin de l’Autonomie.

I runners toccheranno anche tratti della pista ciclabile, passando in prossimità della Tour Bramafam e in piazza della Repubblica (lato Nord). Da piazza Roncas si raggiungerà viale della Pace, passando da via Martinet, raggiungendo via Rey, per il tratto finale, percorrendo via Abate Chanoux.

Alle ore 9,45 saranno sulla linea di partenza i primi frazionisti della prova assoluta, competitiva e libera, della 3x500m, mentre lo start unico della 3x4km competitiva e libera è previsto alle ore 11. A chiudere, indicativamente dalle ore 12,15 alle ore 12,30, saranno i più giovani con le diverse partenze delle categorie Esordienti (8 e 10 anni), Ragazzi (under 14) e Cadetti (under 16).

Sarà ancora una volta una bella festa del movimento giovanile, con gli scalpitanti atleti in erba. Questa piccola invasione, divisi in base alle età, nelle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, sarà protagonista della chiusura della mattina di sport, intorno a mezzogiorno, sul nuovo tracciato che parte da piazza Arco di Augusto per proseguire in via Garibaldi (discesa), rotonda via Garibaldi, via Garibaldi (salita), entrata in Plus (ex Cittadella), piazza Ancien Abattoir, piazza Arco di Augusto, parcheggio scuole ponte di Pietra, piazza Arco di Augusto (arrivo).

Intorno alle ore 13 è prevista la cerimonia di premiazione in piazza Arco d’Augusto con applausi e riconoscimenti per le migliori staffette, per i migliori crono individuali, sia per la veloce 3x500m. che per la classica 3x4km. Un giusto e atteso riconoscimento sarà tributato ai giovanissimi. Spazio infine per i club di atletica più numerosi e, a chiudere, la consegna del Trofeo 7 Torri, rappresentato da un quadro del pittore Salvatore Cosentino, che andrà alla società capace di ottenere, con le proprie formazioni, le migliori tre al maschile e la più forte femminile, il più basso punteggio di squadra.

Dichiara l’assessora allo Sport, Alina Sapinet: «Anche quest’anno il Trofeo 7 Torri si conferma un appuntamento particolarmente atteso nel calendario degli eventi autunnali organizzati o promossi dall’Amministrazione comunale. Le novità introdotte negli ultimi anni, tra cui la prova “veloce”, hanno ampliato il numero di partecipanti, rendendo l’evento una vera e propria festa non solo per il mondo dell’atletica leggera ma anche per tutti gli appassionati del running. Peraltro, proprio la capacità di innovarsi unita a un percorso di gara particolarmente suggestivo, e quest’anno parzialmente modificato, appresenta uno dei motivi del successo e della longevità del Trofeo 7 Torri che festeggia la sua 37ª edizione. Un appuntamento che giunge a un mese di distanza da altri eventi sportivi molto partecipati come l’EdilecoRun24 e “Sport in piazza”, e che precede di quattro giorni la Giornata nazionale del trekking urbano a cui Aosta aderisce anche nel 2024».