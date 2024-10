Ciclismo: La Valle d’Aosta ottima quinta al Trofeo Coni a Catania

I quattro giovani atleti, Nicolò Salice, Aurora Lecca, Nathan Evolandro e Lorenzo Andreo, hanno dimostrato grande determinazione e abilità, classificandosi al quinto posto con un tempo complessivo di 2’31”36, a soli 1”14 dal terzo gradino del podio.

La competizione è stata vinta con una performance netta dall’Emilia Romagna, che ha chiuso in 2’21”82, seguita dalle Marche con 2’27”76 e dalla Toscana con 2’30”22. La Sicilia ha conquistato la quarta posizione con un tempo di 2’30”27, ma i ‘lupetti’ valdostani non si sono certo tirati indietro, mostrando una grinta e un impegno encomiabili.

La partecipazione a questo evento prestigioso rappresenta un’importante occasione di crescita per i giovani atleti, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i migliori talenti delle altre regioni. La squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare a crescere e migliorare, rendendo orgogliosa la loro comunità.