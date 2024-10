Hockey su ghiaccio: Club Aosta supera l'HC Pergine

Si è disputata Giovedì 3 Ottobre, davanti ad un calorosissimo pubblico di più di 500 persone, la partita in casa dell'Hockey Club Aosta contro l'Hockey Pergine Sapiens.

Se l'obiettivo del Club della Valle era regalare uno spettacolo ai suoi tifosi e ringraziarli per il supporto dopo l'ultima trasferta a Feltre, la partita di ieri ha raggiunto lo scopo.

Un primo tempo dominato dagli atleti di Giovinazzo: un totale di 19 tiri per l'Aosta contro i 6 del Pergine richiama la voglia del Club della Valle di tenere il gioco. Sono i due fratelli Buono che regalano un assist a Nardella, che centra la prima rete a 5:46 con la squadra in powerplay. E' Gesumaria, poi, che chiude il primo tempo con un gol al 15:00, con l'assist di De Toni. Non mancano i tiri da parte dell' HC Aosta neanche nel secondo tempo, ma i suoi 13 tentativi non riescono a far breccia nella rete del Pergine che, anzi, non molla e porta la partita in pareggio: sono Cmunt e Meneghini ad avere la meglio sul ghiaccio Aostano con due gol, rispettivamente al 27:28 e 37:20. Il terzo tempo lascia tutto il pubblico in sospeso: c'è voglia di uno scarto per entrambe le compagini che provano molte volte ad avere la meglio sull'altra, senza successo. 4 penalità e 13 tiri per il Pergine, contro le due dell'Aosta e i suoi 15 tiri. Si va all'Over Time ed è al 60:35 che arriva il sudden death della vittoria Aostana: Nimenko centra la rete delle Linci. Una partita che ha confermato l'idea di un campionato molto equilibrato e che non fa altro che stimolare il Club della Valle nel ricercare sempre più precisione, testa e disciplina.

La vittoria sul ghiaccio per l'Aosta rimanda alla partita in trasferta di Sabato 05 Ottobre contro il Caldaro e, sempre in trasferta Giovedì 9 Ottobre contro il Como: bisognerà aspettare la partita contro l'Alleghe di Sabato 12 Ottobre per giocare nuovamente in casa.

HC Aosta - HC Pergine 3-2 OT (2-0, 0-2, 0-0; 1-0)

Reti: 1° t. 5:46 Nardella; 15:00 Gesumaria



2° t. 0;

3° t. 0;

OT: 60:35 Nimenko.

Roster: Marinelli, Montini, Buono Ch, Nardella, Moucka, Nymenko, Mocellin, De Toni, Fraschetta, Timpone, Lenta, Berger, Garau, Viliotti, Buono Ca, Gesumaria, Lysenko, De Nardin, Pfostl, De Santi, Garber.

Coach: Luca Giovinazzo