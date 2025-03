Hockey: Con la vittoria di giovedì 20 Marzo l'HC Aosta si aggiudica il suo posto alle Finali del Campionato IHL 2024/25

Con la vittoria di giovedì 20 Marzo l'HC Aosta si aggiudica il suo posto alle Finali di questo Campionato IHL 2024/25: ancora sconosciuta la rivale, tra Caldaro e Varese, che dovranno ancora scontrarsi a Gara4 delle Semifinali, dopo il 3-2 all'OverTime di Giovedì sera per il Varese.

Ecco le parole dell'Head Coach Aostano, Luca Giovinazzo, intervistato poco dopo la vittoria in casa: " Sicuramente non ci aspettavamo una partita semplice, anzi. Non ci aspettavamo di andare sotto di 3, abbiamo giocato all'inizio con la testa rivolta già al passaggio del turno, due ingenuità e poi siamo saliti noi. Abbiamo ripreso bene, un bel ritmo, recuperata benissimo. Voglio fare complimenti ai miei ragazzi: dopo la Coppa Italia abbiamo cambiato mentalità e per oggi c'è solo da festeggiare. Non è scontato arrivare in finale alla prima stagione di IHL e i miei complimenti vanno tutti a loro. Due giorni di riposo per la squadra, poi testa e cuore in campo. Per me il riposo sarà un po' più lontano: domani partita importantissima in casa alle 18.30 per la U/19, poi abbiamo la Division1 in trasferta. C'è molto in gioco."

Gol di:

09:45 Buono Ch. (Assist Nardella, Buono Ca.)

11:26 Auvinen ( Assist Luisetti, De Toni)

20:13 Nardella (Assist Berger, Nimneko)

44:02 Mocellin ( Assist Buono Ca., Nardella)

54:50 Buono Ch. ( Assist Buono Ca., Nardella)

59:59 Buono Ch. ( Empty net)