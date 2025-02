Hockey su ghiaccio: grande attesa per il match HC Aosta - HC Varese

Giovedรฌ 20 febbraio alle ore 20:00 il Palaghiaccio di Aosta ospiterร una delle partite piรน importanti della stagione per la squadra locale di IHL, l'HC Aosta, che affronterร l'HC Varese. Si preannuncia un incontro emozionante e combattuto, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. I tifosi sono pronti a sostenere i propri beniamini in questa sfida cruciale per la classifica.

"๐—จ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ผ, ๐˜‚๐—ป ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜ร ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ: ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ต๐—ผ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐˜†, ๐—บ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐——'๐—”๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ.

Le due squadre hanno una rivalitร accesa da molto tempo, ancor prima che il Club prendesse il nome di HC Aosta: si chiamava ancora Courmaosta. Un derby che non รจ un vero e proprio derby, ma valica i confini, non perdendo l'importanza di cui รจ investito: l'Aosta ha giร incontrato il Varese durante questo campionato tre volte, battendo i mastini per ben due. Questa partita sarร l'ultima in casa del master round. Uno spettacolo imperdibile.

Dove? Art On Ice Aosta - Palaghiaccio di Aostaย

Durante le pause, intrattenimento con rigori degli Hockey Club Aosta Juniores, musica e il lancio del disco per vincere favolosi premi!

ย

I biglietti sono giร disponibili su LiveTicket โ€“ย sconto per under 14 e over 70. Ingresso gratuito per i minori di 6 anni!"