HC Aosta vince contro Appiano: le parole del coach Giovinazzo

Coach Giovinazzo, intervistato, ha dichiarato " Una partita che ci vedeva giocare con la classifica già decisa, dunque siamo arrivati tranquilli e consapevoli di quello che potevamo realizzare. Abbiamo tenuto sul 3 a 0. Mi aspettavo un gioco più pulito da parte dell'Appiano: hanno giocato facendo quasi la caccia all'uomo. In ogni caso abbiamo portato a casa la vittoria e ora siamo pronti per i Playoff. C'è un bel clima e siamo concentrati per il match contro Valdifiemme."

La prossima partita in casa è quella di sabato 1 marzo alle ore 20 contro Valdifiemme.