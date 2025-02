L'Hockey Club Aosta vince 7 - 2 contro il Feltre

Il Club della Valle ha vinto 7 - 2, con un'importante prestazione da parte di Berger, autore di ben 4 goal di 7.



Coach Giovinazzo, intervistato, ha dichiarato "Ci siamo preparati moltissimo per questa partita e ci è dispiaciuto vedere che al Feltre mancasse qualche giocatore: ci piace giocare alla pari. In ogni caso questa sera abbiamo provato cose nuove, ci siamo concentrati e tutto è andato per il meglio. Il Feltre è un'ottima squadra e, se le cose andranno come devono andare, la incontreremo nuovamente più avanti.

Giovedì ci aspetta Varese in casa, poi sabato Appiano in trasferta: rimaniamo concentrati. Oggi la vera star della giornata è stata la nostra Division1 che ha realizzato qualcosa di incredibile: una rimonta pazzesca, 3 goal in 50 secondi contro il Pinè ed ha portato a casa la vittoria. Ricordiamo sempre quanto le nostre giovanili siano per noi motivo di orgoglio e la dimostrazione che investiamo nel futuro dei nostri ragazzi!"