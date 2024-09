Stade Valdôtain Rugby: Resoconto del weekend

Under 16

Buona la prima di Campionato per l’U14 e l’U16, entrambe vincenti sul terreno di casa a Sarre. L’U14 vince con l’URPA Rugby per 50 a 19, mentre l’U16 vince con il Moncalieri 29 a 17. L’U18 va a San Mauro per un’amichevole con i padroni di casa, allenamento

Domenica invece giornata di rugby per la Propaganda che si sposta a Bourg Saint Maurice (FR) per un concentramento con i pari età. La Seniores gioca invece in casa

una partita amichevole con il CUS Torino, sempre in preparazione del Campionato di Serie B che inizierà il 13 ottobre.

Campionato | U16

Sabato 28 settembre Campo sportivo di Sarre (AO), ore 16:30 Stade Valdôtain Rugby vs Moncalieri Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 29 a 17





Formazione

Starting XV: Truscelli Alessio, Pace Gabriele, Mattei Emanuele, Ferret Clemy, Pal

Denis, Prelle Nicolò, Grassi Davide, Giachino Gabriele, Maneo Matteo, Caputo Mattia, Nicco Hervé, Fessia Tommaso, Lovisetti Davide, Ponsetto Mauro, Sardino Matteo..

A disposizione: Marchesani Nicolò, Roscio Giacomo, Colleoni Davide, Pizzuto Ruben, Giaccio Rivarola Santiago, Magnone Abramo, Ungureanu Sebastian.





Tabellino gara

8’ Grassi

28’ Grassi, tr. Fessia 33’ Grassi





3’ Prelle

8’ Grassi, tr. Fessia 10’ Moncalieri

23’ Moncalieri

34’ Moncalieri





Campionato | U14

Sabato 28 settembre Campo sportivo di Sarre (AO), ore 14:30 Stade Valdôtain Rugby vs URPA Rugby

Vince Stade Valdôtain Rugby 50 a 19





Formazione

Starting XV: Porlio Yari, Condò Bryan, Mbaye Serigne Saliou Samuel, Aiazzi Marco,

Asmar Ret, Avallone Marcel, Rosso Raffaele, Thiebat Luca, Curighetti Daniel, Porliod Lyam, De vincenzo Gabriele, Della Marra Emanuele, Sacchi Tommaso, Oppicelli

David.

Allenatore: Marco Curighetti





Tabellino gara

8' Meta Oppicelli, tr. Curighetti 10' Oppicelli

17' Condò, tr. Porliod L. 21' Meta avversari





28' Oppicelli, tr. Thiebat

31' Oppicelli, tr. Curighetti 33' Rosso, tr. Rosso

38' Oppicelli

43' De Vincenzo

48' meta avversari tr. 50' meta avversari, tr.





Festa del Rugby | U6 - U8 - U10 - U12

Domenica 29 settembre, Campo sportivo di Bourg Saint-Maurice (FR) Concentramento Propaganda





Atleti partecipanti

Under 6:

Cecilia Della Marra, Leonardo Chenal, Liam Bulgarelli.





Under 8:

Vuillermoz Damiano, De Santis Matias, Soreca Ludovico, Stella Simone, Parra Matteo, Malacarne Gentile Ettore.





Under 10:

Foti Andrea, Erol Mehmetcaan, Duroux Dylan, Canzano Filippo, Ponzetta Giacom, Parra Lorenzo, Rubino Leonardo, Gerbore Samuel.





Under 12:

Aaron Duroux, Ludovico Goldoni, Gabriel Leuci, Gabriele Chenal, Christian Zagaglioni, Alessandro Sganga, Gabriele Ponzetta, Emanuele Della Marra, Zeno Fusetti, Nathan Brunet, Elia Pierini.





Under 6:

Da sinistra: Della Mara Cecilia, Chenal Leonardo, Bulgarelli Liam

Under 8:

Da sinistra : Vuillermoz Damiano, De Santis Mati , Soreca Ludovico, Stella Simone, Parra Matteo, Malacarne Gentile Ettore.

Under 10:

Sopra a sinistra: Foti Andrea, Erol Mehmetcaan, Duroux Dylan, Canzano Filippo , Ponzetta Giacomo. Sotto a sinistra: Parra Lorenzo , Rubino Leonardo, Gerbore

Samuel.

Under 12:

In piedi sinistra a destra: Aaron Duroux, Ludovico Goldoni, Gabriel Leuci, Gabriele Chenal, Christian Zagaglioni, Alessandro Sganga, Gabriele Ponzetta. In ginocchio: Emanuele Della Marra, Zeno Fusetti, Nathan Brunet, Elia Pierini.

Under 14:

In alto da sinistra: Sacchi Tommaso, Avallone Marcel, Oppicelli David, Aiazzi Marco, Della Marra Emanuele, De Vincenzi Gabriele, Rosso Raffaele. In basso da sinistra: Asmar Rey, Curighetti Daniel, Porlio Lyam, Porlio Yari, Thiebat Luca, Condò Bryan, Tymoshenko Eugenio, Mbaye Samuel.