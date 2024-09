Tutto quello che c'è da sapere sull'atletica valdostana di questo weekend

Campionato regionale di corsa su strada ragazzi e cadetti

Sabato 29 Settembre nel contesto dell’EDILECO Run 2024 si è tenuto, in apertura della manifesta- zione, il campionato regionale di corsa su strada per ragazzi e cadetti. Per i ragazzi e le ragazze la prova è stata di 1km, mentre per la categoria cadette di 3km e per i cadetti di 4km.

Il titolo ragazzi è stato vinto da Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Calvesi) che ha completato il percorso da 1km in 3’50". Argento per Alessandro Chouquer (2011 Atl. Monterosa Fogu Ar- nad) in 4’02" e a completare il podio Andrea Fiocchini (2012, Atl. Sandro Calvesi) in 4’03". Al femminile il titolo va a Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 4’09". Seconda posizione per Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi)In 4’16 e bronzo per Justine Imperial (2011, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 4’23".

Tra i cadetti è Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) a laurearsi campione regionale con il tempo di 16’34", Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 2o in 16’40" e 3o Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) in 16’51". Al femminile la vittoria è di Julie Truc (2009, Atletica Cogne Aosta) che domina la gara in 13’50", 2o posto per Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) in 14’31" e 3a Giulia Framarin (2009, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 14’39".

CDS Allievi su pista - Finale Nazionale B - Imperia

Dopo le finali dei CDS Assoluti della scorsa settimana, questo weekend, 28 e 29 settembre, è stato il turno degli Allievi nella finale nazionale B settore Nord-Ovest ad Imperia. L’unica squadra a qua- lificarsi è stata la formazione femminile dell’Atletica Cogne Aosta raggiungendo per la prima volta questo obiettivo. Le ragazze bianco-verdi hanno ottenuto complessivamente 118 punti che permet- tono loro di classificarsi 9e nella finale Nord-Ovest. Ci sono stati ancora diversi ottimi risultati tra le partecipanti all’ultima gara su pista della stagione 2024.

Arriva il doppio successo per Nicole Dellio (2007) che vince sia i 100m nella prima giornata di gare, in 12"78, sia i 200m, in 26"16, nella seconda ed ultima giornata. Vittoria anche per Matilde Abelli (2008) che vince in 400 m migliorando il proprio primato personale e passando da 57"06 a 56"57 alla sua seconda gara sulla distanza. Sylvie Vallet (2008) si posiziona al 2o posto nei 1500 con il tempo di 5’04"24. Nella seconda giornata Sylvie Vallet ottiene nuovamente l’argento, ma questa volta sui 3000m che conclude con il tempo di 11’08"06. Podio anche per la staffetta 4x100m composta da Serena Molinari, Nicole Dellio, Alessia Blanc e Matilde Abelli che si prendono il 3o posto in 51"49. Mentre la staffetta del miglio composta da Serena Molinari, Martina Milani, Sylvie Vallet e Matilde Abelli si classifica al 6o posto in 4’17"70. Per Martina Milani (2007) arriva il 6o sui 2000Sp in 8’12"68 e il 7o sugli 800m corsi in 2’30"79. Nei lanci Yasmine Luciano (2008) porta alla società un 6o posto lancio del martello (3Kg) con la misura di 38,59m e un 8o posto nel getto del peso (3kg) con 6,92m. Nel salto triplo Eleonora Zoja (2008) si guadagna la 7a posizione con un salto a 9,74m dopo una serie di salti molto regolari. Sempre Zoja nel lancio del giavellotto (500g) conclude alla 11a posizione con la misura di 12,91m. Nei 100Hs H76 Serena Molinari (2008) si porta a casa la 9a posizione con il tempo di 18"90. Ludovica Costa (2008) è 9a nella gara di salto in lungo con la misura di 4,42m, mentre nel salto in alto esce alla misura di 1,10m otte-

nendo la 12a posizione. Alessia Blanc (2008) si classifica al 12o posto sui 400Hs correndo in 1’26"27.

Roberto Renda, presidente della società, commenta questo importante traguardo dicendo: "È un traguardo storico per la nostra società: per la prima volta ci qualifichiamo per una Finale CDS nella categoria Allieve con una squadra molto giovane, composta da 7 ragazze su 9 al primo anno di categoria, tutte cresciute nelănostroăvivaio.

Memorial Alessandro Cozzi - Lodi

Domenica 29 settembre(2005, Atl. Sandro Calvesi) ha gareggiato a Lodi nel 1o Memorial Alessandro Cozzi sui 5000m. Alla sua penultima gara di stagione il ragazzo dell’Atletica Sandro Calvesi si porta a casa la 5a posizione con il tempo di 15’58"02. Nella gara presente anche(1958, Atl. Sandro Calvesi) che sugli 800m ottiene la 30a posizione con il tempo di 2’32"25 .

1a Eset track night

(1996, G.P. Parco Alpi Apuane) e(1989, G.P. Parco Alpi Apua- ne) sono scesi in pista nella sera di sabato 29 settembre alla 1a Eset track night tenutasi a Milano sul campo XXV Aprile che ha messo i. Scena fare di mezzo fondo veloce dai 600 ai 3000m.

È proprio nei 3000m che Brunier ha ottenuto la 3a in 8’16"37 arrivando davanti al compagno di squadra e di allenamenti Bouamer, 4o in 8’25"26. Presenti sulla distanza anche Loic Proment (2003, G.P. Parco Alpi Apuane) 8o in 8’41"43 (PB), Jean Pierre Vallet (2002, G.P. Parco Alpi Apuane) 9o in 8’41"45 (PB) e René Cuneaz (1988, G.P. Parco Alpi Apuane) 10o in 8’45"23. Al femminile sulla stessa distanza Sara d’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si è classificata 6a con il tempo di 11’32"10.

Altre Gare

(M70, Atl. Sandro Calvesi) si classifica 2o di categoria a Misano nel lancio del disco con la misura di 35,90 m.