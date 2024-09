Atletica: le gare degli atleti valdostani che sono stati impegnati questo fine settimana

6° posto per la Calvesi alla finale B dei CDS

La squadra femminile della società Sandro Calvesi ha partecipato alla finale nazionale B settore Nord dei campionati di società assoluti 2024 che si è tenuta a Mariano Comense (CO) sulla pista del Centro Sportivo Città di Mariano.

Le Calvesine si sono posizionate 6e nella classifica finale con un punteggio di 119. Eleonora Fou- draz si porta a casa la vittoria sugli 800 m in 2’13"34 in una gara gestita in controllo nella testa del gruppo fino alla progressione finale dove si è imposta sulle avversarie. Eleonora Marchiando, di rientro dopo la pausa di fine stagione, ottiene una 2a posizione sui 200 m in 25"43 e una 5a posizione nei 100 m con il tempo di 12"79. Elisabetta Munari fa incetta di medaglie con la 3a posizione ottenuta sia nei 100Hs (15"24), sia nei 400Hs (1’04"07). 4a Catherine Bertone sui 5000 m con il tempo di 18’30"13 in una gara quasi totalmente in solitaria e un ultimo km che l’ha vista battagliare per la 3a posizione. 5a Paola Rosati nel lancio del martello con 27,11 m. 5a Cristina Battecca nel disco con 28,74 m. Veronica Pirana porta alla società un totale di 9 punti ottenuti nei 1500 m in cui con 5’03"45 si classifica 6a e nel lancio del giavellotto in cui si posiziona 11a con la misura di 22,79 m. Charlotte Siani ha portato 6 punti nel peso con la misura di 8,16 m e 4 punti nel salto in lungo dove in una gara condizionata da un dolore alla caviglia mette una misura di sicurezza di 4,71 m. Camilla Sergi sui 400 m si posiziona 9a con 1’02"75 confermando i suoi tempi stagionali. Anna Sarboraria, al primo anno di categoria allievi, si difende nel salto triplo con la misura di 10,00 m ottenendo la 10a posizione. Sophie Verthuy salta 1,40 m nel salto in alto portando altri 2 punti alla classifica. Serena Cristina, presa in prestito dalla Safatletica Piemonte per una giornata come da regolamento, al primo anno allieva ha gareggiato nel salto con l’asta. La relativa inesperienza le ha fatto sbagliare la misura dentrata a 2,10 m nonostante il suo Pb di 2,85 m.

Anche dalle staffette arrivano diversi punti: nella 4x100 m il quartetto formato da Giulia Cavigioli, Charlotte Siani, Valentina Capone e Eleonora Foudraz si posizionano 7e con uno straordinario recupero della Foudraz in ultima frazione che ricuce circa 20 m per guadagnare una posizione e concludere in 51"79. La staffetta 4x400 m, inserita nella seconda batteria a causa della posizione maturata prima della gara che le vedeva 7e a pari merito e ad un solo punto dalle 6e, le composta da Camilla Sergi, Elisabetta Munari, Eleonora Marchiando e Eleonora Foudraz si è classificata 2a nella classifica generale con il tempo di 3’56"73 con un’ottima ultima frazione di Foudraz che guadagna un buon distacco dalle seconde della batteria andando a vincere. La posizione guadagnata dalla staffetta e i punti così portati hanno permesso di ottenere la 6a posizione finale nella classifica di società.

Elisabetta Munari commenta: "Sono contenta delle gare soprattutto vista la stagione difficile. Un finale carino mi ha sollevata: non sono ancora dei tempi che mi rispecchiano, ma è un inizio verso ilămiglioramento" Eleonora Foudraz racconta: "Posso dire di essere soddisfatta per quanto riguarda questo weekend di gare! Nonostante un bel mese e mezzo di stop e pochi allenamenti durante lestate, sono riuscita a ritrovare delle belle sensazioni nella corsa. Infine, è sempre divertente e piacevole prendere parte alleăstaffette"

Lyana Calvesi, entusiasta del risultato ottenuto dalla società, commenta: "Siamo stati l’unica so- cietà valdostana capace di qualificarsi per le finali dei campionati di società assoluti B. Era dal 2018, dalla finale di Tivoli in cui eravamo arrivate 10e, che non riuscivamo a qualificarci. Quest’anno come punteggio ci presentavamo al 10o posto e abbiamo concluso al 6o posto davanti a squadre lombarde davvero titolate. Ci sono stati anche diversi podi e ottimi posizionamenti che ci hanno permesso di

raggiungere questo risultato. Mi sento una presidente felice e grata oltre che agli atleti anche ai suoi tecnici Patrick Ottoz, Maria Barbalace, Flavio Ranghino e Marco Bisazza che sono riusciti a farli crescere nel tempo e maturare. Naturalmente, ringrazio anche tutti i tecnici delle categorie precedenti."

Altri cinque valdostani hanno gareggiato nella finale dei CDS e tutti e tre nella finale A "ORO". Jean-Marie Robbin (1996, Atl. Biotekna) vince sui 400Hs con il tempo di 51"59, Joao Carlos Pina Barros (1999, Athl. Club 96 Alperia) nella stessa gara conclude in 4a posizione in 52"43. Gabriele Adorni (2002, Atl. Libertas Unicusano Livorno) è 8o nei 110Hs in 15"23. I due quat- trocentostacolisti valdostani hanno preso parte anche alla staffetta 4x400 m delle proprie società, entrambi inserendosi in 2a frazione. La staffetta dell’Athletic Club 96 Alperia ha vinto la gara, men- tre l’Atletica Biotekna si è dovuta accontentare del 4o posto. L’Athletic Club 96 Alperia ha vinto la finale oro dei CDS e 2a posizione per l’Atletica Biotekna. Per i colori della Firenze Marathon Corinne Challancin (1999, Atletica Firenze Marathon S.S.) porta una 3a posizione nel salto triplo con un salto a 13,01 m che le vale anche la miglior prestazione stagionale. Florencia Mazzarello (2000, Atletica Firenze Marathon S.S.) nel lancio del disco da 1Kg ottiene la 6a posizione con la misura di 44,19 m che è anche la sua miglior prestazione stagionale.

Jean-Marie Robbin dice commentando la gara: "Sono molto soddisfatto della mia prestazione nonostante la corsia. Sono riuscito ad ottenere un buon tempo anche se siamo a settembre. Per la staffetta è andata bene perché con la stessa formazione abbiamo fatto quasi un secondo in meno rispetto a La Spezia e ci ha permesso di mantenere il vantaggio sulla Firenze marathon e concludere al secondo posto nella classifica generale (miglior piazzamento di sempre per l’Atletica Biotekna)." Joao Carlos Pina Barros racconta: "Contento dei miglioramenti tecnici sugli ostacoli anche se il tempo è ancora lontano da quelli del 2022. Nonostante tutto ho portato alla squadra dei punti importanti soprattutto con il risultato della staffetta 4x400 che come ultima gara della manifesta- zione ci ha consegnato la vittoria nella singola prova e la vittoria dell’Athletic Club 96 nella classifica generale." I due compagni di allenamento concludono dicendo: "Teniamo a ringraziare specialmente il nostro allenatore Antonio Dotti e il nostro preparatore atletico Franco Casarotti che ci seguono costantemente durante la nostra preparazione."

Classifica

Campionati Regionali Cadetti - Donnas

Nelle weekend del 21 e 22 settembre si sono tenuti i campionati regionali cadetti e cadette Valle d’Aosta e Piemonte in cui sono stati assegnati i titoli di campione regionale delle varie specialità.

Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) non si smentisce e trova la vittoria sia regionale che in classifica generale vincendo il titolo dei 300 Hs con il tempo di 45"38. Sui 300 Hs cadetti è Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) a vincere in 42"44 sfiorando il PB di due centesimi. 2a posizione per Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 43"91 (PB) e 3o Gabriele Mappelli (2009, Atl. Cogne Aosta) che conclude in 46"12 alla prima esperienza sulla distanza.

Carlotta Giovanetto si prende anche il titolo regionale sui 80Hs con il tempo di 12"35, 2a Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) in 14"41 e 3a Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 14"45. Sui 100Hs cadetti il titolo va a Joel Pitet (2009, Atl. Pont Donnas) che vince con il tempo di 16"62 (PB), mentre Federico Gaggioli (2010, Atl. Cogne Aosta) è 2o con 18"95.

Emilien Ronc (2009, Atletica Pont Donnas) si prende anche il titolo dei 300 m con un ottimo 37"45, argento per Armin Blanc (2010, Atletica Sandro Calvesi) in 40"16 e bronzo per Gabriel Spensatello (2009, Atletica Cogne Aosta) 40"60. Il titolo femminile se lo aggiudica Mia Zabaite (2010, AO004 Sandro Calvesi) con il tempo di 43"50, a Francesca Ticchio (2010, Atletica Pont Donnas) in 44"28 e 3a Magali Cuneaz (2010, Atletica Sandro Calvesi) con il tempo di 45"82.

Grandissimo miglioramento per Julie Truc (2009, Atl. Cogne Aosta) che vince il titolo regionale sui 1000 m concludendo in 3’10"15 abbassando il proprio personale di 13 secondi e arrivando 2a nella classifica generale con le piemontesi, 2o posto per Annachiara Rolni (2010, Atl. Pont Donnas) in 3’13"23 anche lei con netto miglioramento del personal best (3’24"85) e 3o posto per Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) in 3’22"90. Il titolo maschile dei 1000 m va a Christophe Viérin (2010, Atl. Sandro Calvesi) che vince con il tempo di 2’50"95 (PB), Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) si aggiudica la 2a posizione in 3’01"82 (PB) e a completare il podio è Thierry Cretier (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 3in 3’04"71 (PB).

Francesca Ticchio (2010, Atletica Pont Donnas) vince il titolo del salto in lungo con la misura di 5,00 m, 2a posizione per Miriam Colosimo (2009, Atletica Pont Donnas) con la misura di 4,45 m e 3a Alicia Layla Fanheiro (2010, Atletica Cogne Aosta) con 4,17 m. Il titolo maschile se lo aggiudica Giacomo Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con la misura di 5,54 m (PB), 2o Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con 5,50 m (PB=) e sul gradino più basso del podio Francesco Bois (2009, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 4,75 m (PB).

Nel salto in alto André Boretaz (2009, Atl. Pont Donnas) si porta a casa la prima posizione assoluta, il titolo regionale e il nuovo primato personale di 1,76 m. 2a posizione per Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 1,45 m. Nel Salto in Alto femminile il titolo se lo aggiudica Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 1,40 m, 2a Martina Saroglia (2009, Atl. Cogne Aosta) 1,35 m e 3a Asia Oliva (2009, Atl. Sandro Calvesi) con 1,30 m (PB=).

Edoardo Lingeri (2009, Atletica Pont Donnas) con la misura di 12,08 m si porta a casa il titolo del salto triplo maschile, 2a psozione per Francesco Bois (2009, Atletica Cogne Aosta) con 11,06. Al femminile vince Martina Mancini (2010, Atl. Cogne Aosta) con la misura di 8,87 m.

Sui 2000 m Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) con la migliore prestazione personale di 6’22"36 si guadagna il titolo regionale di specialità, 2o Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) in 6’27"76 e 3o Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 6’33"15. Al femminile il titolo regionale va a Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) con il tempo di 7’14"94 (PB), argento per Julie Truc (2009, AO001 Atletica Cogne Aosta) che conclude in 7’28"62 (PB) e bronzo per Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) in 7’35"19 (PB).

Il titolo degli 80 m cadette va a Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) che vince in 10"96, 2a Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) in 11"46 e a completare il podio Alice Andreella (2009, Atl. Pont Donnas) 3a in 11"96. Al maschile se lo aggiudica André Boretaz (2009, Atl. Pont Donnas) 1o in 10"23, argento per Niccolò Statti (2009, Atl. Cogne Aosta) in 10"37 e bronzo per Giuseppe Trovato (2010, Atl. Cogne Aosta) in 12"79.

Sui 1200 m siepi è Giacomo Suquet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) a spuntarla con 3’42"30 contro Tobia Boldrini (2010, Atl. Sandro Calvesi) 2o per soli sei centesimi 3’42"36. Al femminile il titolo se lo aggiudica Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) sui 1200 di 4'08"33 vale anche come miglior prestazione regionale e migliora il 4'08"49 di Sylvie Vallet segnato nel 2023, a Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 4’34"29.

Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) vince il titolo regionale nel lancio del giavellotto (600g) con la misura di 32,32 m. Nella gara femminile con il giavellotto da 400 g vince Miriam Colosimo (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 24,21 m.

Il titolo della marcia femminile 3000m va a Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) in 19’48"71.

Il titolo del disco maschile (1,5 kg) se lo aggiudica Joel Pitet (2009, Atl. Pont Donnas) con la misura di 24,11 m. I titolo femminile del disco (1kg) va a Alessia Colosimo (2010, Atletica Pont Donnas) con la misura di 19,56 m, 2a Margot Pitet (2010, Atletica Pont Donnas) con 18,72 m e 3 Letizia Saba (2009, AO001 Atletica Cogne Aosta) con 15,93 m.

Nella gara di getto del peso (4kg) è Gabriel Spensatello (2009, Atletica Cogne Aosta) ad aggiudi- carsi il titolo con la misura di 10,38 m, Filippo Lingeri (2009, Atletica Pont Donnas) con 9,96 m è 2o. Al femminile con l’attrezzo da (3kg) Vittoria Ramella Bagneri (2009, Atl. Pont Donnas) vince il titolo regionale con la misura di 7,32 m, si posiziona 2a a solo un centimetro Alessia Co- losimo (2010, Atl. Pont Donnas) con 7,31 m.

Classifica

Altre gare

Sabato 21 settembre si è tenuto ad Avellino il pentathlon lanci master. Emanuele Tortorici (Atl. Sandro Calvesi) si porta a casa la prima posizione nella categoria SM 55 con 3.212 punti.

Alvaro Miorelli (Atl.Sandro Calvesi) sabato 21 a Bellinzona fa incetta di medaglie. Si porta a casa il primo posto nel lancio del giavellotto con 28,95 m, il terzo posto nel lancio del disco con la misura di 32,10 m e il terzo posto nel getto del peso con la misura di 10,02 m.