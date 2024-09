Campionati valdostani e piemontesi individuali su pista Allievi M/F

Sabato 14 e domenica 15 ad Alessandria si sono svolti i Campionati Regionali Allievi e Allieve.

Nella giornata di sabato, Nicole Dellio ha vinto i 100m con il tempo di 12"42, aggiudicandosi il titolo regionale e superando tutte le atlete piemontesi. Sempre nei 100m, Matteo Pagliarin ha conquistato il titolo con il nuovo primato personale di 11"97, purtroppo ventoso, ma prima volta sotto il muro dei 12 secondi.

Per la prima volta, Matilde Abelli ha affrontato il giro di pista, e nonostante l'inesperienza sulla gestione della gara, ha chiuso i 400m con il tempo ufficiale di 57"06.

C'è stato spazio anche per la gara del lancio del martello nella categoria cadette. In pedana, Nicole Dal Mut ha scagliato l'attrezzo da 3 kg a 25m01 nell'ultimo lancio, migliorando il proprio personale di oltre 6 metri.

Domenica, nei 200m, Nicole Dellio e Matilde Abelli hanno corso nella prima batteria, rispettivamente in sesta e quarta corsia. Entrambe hanno gestito bene la curva e, negli ultimi 100m, Matilde ha prevalso chiudendo in 25"42, mentre Nicole ha fermato il cronometro a 26"36, risultando la seconda valdostana e conquistando un ottimo terzo posto assoluto.

Per quanto riguarda gli Allievi, nei 200m, Samuel Zilio ha chiuso in 25"85, aggiudicandosi il titolo di campione regionale. Successivamente, Samuel si è spostato nella pedana del lancio del peso, dove ha scagliato l'attrezzo da 5 kg a 9m34, migliorando il proprio personale di 9m19, stabilito sempre ad Alessandria nel mese di maggio.

Nei 400 ostacoli (H84), Matteo Pagliarin ha gestito molto bene la gara, chiudendo in progressione e guadagnandosi il titolo di campione valdostano, con il primato personale di 58"74 (precedente 59"03 stabilito a Mondovì), e il terzo posto assoluto.

Leonardo Marana, nel salto in alto, ha superato 1m70 al secondo tentativo, ma nei salti successivi non ha trovato la giusta rincorsa, commettendo tre errori alla misura di 1m73. Successivamente, insieme al compagno di squadra Mattia Mancini, si è spostato nella pedana del salto in lungo. Leonardo ha vinto il titolo di campione regionale con la misura di 5m57, mentre Mattia ha ottenuto il terzo posto con la misura di 5m29.