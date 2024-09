Rugby: Tavola Rotonda "Rugby e Celiachia - facciamo meta!"

"Rugby e Celiachia - facciamo meta!": Modera François Domaine I saluti iniziali sono di:

Francesco Fida, Presidente Stade Valdôtain Rugby

Tiziana Dujany, Presidente AIC Valle d’Aosta

Carlo Marzi, Assessore Sanità e Politiche Sociali Vengono presentati Francesco Macrì, Dietista e la guest star del pomeriggio Martin Castrogiovanni, ex pilone della Nazionale Italiana Rugby.

Interventi di:

Martin Castrogiovanni " La prima cosa che ho pensato quando ho scoperto la malattia, essendo rugbista, è stato il terzo tempo. Nel 2011 era una malattia che si conosceva, ma non tanto come adesso. Inizialmente era difficile: per esempio durante il Sei Nazioni in Inghilterra era complesso spiegare al cuoco come doveva cucinare la pasta. In Italia sono sempre stato tutelato e supportato, all’estero ora stiamo migliorando. Quando ho iniziato a mangiare come dovevo anche le mie prestazioni sono migliorate. La dieta senza glutine ha migliorato la mia vita sicuramente" .

. Francesco Macrì "La cultura alimentare è fondamentale per tutti, non solo per i celiaci. Il primo focus per un celiaco è la dieta senza glutine, poi in una seconda battuta si lavora sull’importanza di un’alimentazione corretta, un corretto stile di vita. Questo è un passaggio che porta normalità nelle famiglie che ricevono la diagnosi, diventa un’opportuna per una sana educazione alimentare a 360 gradi".

Intervengono successivamente:

● Tommaso Antonetti, medico dello Sport e rugbista

● Marco Patacchini, medico della Nazionale di Rugby

PARTITA UNDER 18 Stade Valdôtain - NGR Academy (12 a 24)

Formazione U18 Stade Fusetti Elias, Sebastiani Matteo, Planaz Pietro, Gianmario René, Maietti Gabriele, Donnet Cedric, Deval Ryan, Orru Gabriele, Fusetti Xavier, Miramonti Elias, Marchesini Massimo, Pozza Andrea, Ghodhbani Yassin, Tarabella Alessandro, Mattiacci Raffaele, Fasoli Alessio A disposizione, in panchina: Stella Michele, Favole Luca, Moore Pablo, Blanchietti Christian, Meneghetti Tommaso, Paggioro Filippo

“La partita in sè è andata bene, nel primo tempo abbiamo sicuramente subito un po’ perché non abbiamo mai avuto la palla. Nonostante ciò, c’è una buona difesa. Sono stato comunque contento perché nel secondo tempo siamo riusciti a reagire. Non siamo riusciti a ribaltare il risultato ma comunque abbiamo dimostrato l’unione di squadra e di avere un buon gioco palla in mano!", ha dichiarato il Capitano Massimo Marchesini

PARTITA AMICHEVOLE SERIE A Petrarca Padova - HBS Colorno (24 - 24)