L’Avres di Nus protagonista della giornata "Inclusion Day" del Carrefour di Pollein

Mercoledì mattina, 28 agosto 2024, in occasione della giornata "Diversity Days" organizzata dal Carrefour di Pollein, l'AVRES Onlus di Nus è stata inviata presso il supermercato per celebrare questa importante giornata dedicata all'inclusione e alla diversità.

In uno spazio dedicato l’Avres Onlus ha organizzato un banchetto dove sono state date informazioni sulle attività del centro di ippoterapia di Nus, sulla FISE e sulla FISDIR.

Una bella mattinata, con tanti passaggi di pubblico, hanno permesso di sensibilizzare i passanti del supermercato sulle tante attività e discipline legate all’equitazione in Valle d’Aosta. Ai bambini sono stati offerti gadget mentre ai genitori materiali informativi. Presenti per l’Avres sono stati la delegata regionale della Fise e Presidente dell’Avres, Giovanna Rabbia Piccolo e due consiglieri dell’AVRES: Antonella Marcoz e René Benzo. “Ringraziamo di cuore per la sensibilità dimostrata tutta la dirigenza di Carrefour che già ci aveva sostenuto come sponsor per i Campionati di equitazione del mese di maggio dei nostri ragazzi con disabilità. Sono momenti importanti di sostegno per la nostra associazione e utili a far conoscere le tante attività che pratichiamo in Valle e che per molti possono essere un’importante occasione non solo per conoscere queste discipline, ma anche per dare risposte al mondo della disabilità”.