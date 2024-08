Valdostani protagonisti sulle piste di atletica

Catherine Bertone è oro nella mezza maratona ai mondiali Master

La campionessa valdostana Catherine Bertone (1972, Atl. Sandro Calvesi) ha partecipato alla mezza maratona dei Mondiali Master di Goteborg con la maglia della nazionale. Bertone ha corso la mezza maratona in 1h20’25", vincendo l’oro nella categoria W50. Nella classifica generale si è posizionata al 4posto, dietro l’inglese Ellie Stevens (1in 1h18’23", categoria W40), la statuniten- se April Lund (2in 1h20’08", categoria W40) e la svedese Liduina Van Sitteren (3in 1h20’19", categoria W35).

"Ho messo questa gara in programma all’ ultimo ed è l’occasione anche per passare qualche giorno in Svezia." racconta Catherine. "Guardando la starting list temevo la canadese che è poi arrivata terza" riferendosi a Maria Zambrano (10a nella classifica generale e bronzo tra le W50 in 1h22’20"). Catherine continua: Il percorso è stato tipo montagne russe su circuito da fare 4 volte. I ritmi sono stati alti per primi giri poi bisognava tenere. La seconda e la terza mi hanno bruciata allo sprint finale che è uno dei miei punti deboli. La gara è stata dura, ma è sempre bello gareggiare." Sui programmi per il prossimo periodo Catherine dice: "Sto rientrando in forma e l’obiettivo è maratona in autunno con alcune mezze di avvicinamento.".

Classifica generale

8a edizione della La Thuile-Petosan

Domenica 25 agosto si è tenuta la terza e ultima tappa del campionato regionale di corsa in monta- gna per la categoria assoluta e master con la gara La Thuile-Petosan, giunta all’ottava edizione. La gara era aperta alle categorie da juniores in su e prevedeva un percorso con salita e discesa (614D+) di circa 7,15 km (5 km per la categoria Juniores femminile).

La gara è stata vinta da Matteo Siletto (1996, Torino Road Runners A.S.D.) in 40’01", seguito al 2o posto da Marco Magistro (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 41’00", che ha vinto nella categoria Juniores, e al 3o posto da Mikael Mongiovetto (1984, Atletica Pont Donnas) in 42’10". La classifica femminile vede al primo posto Federica Barailler (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con il tempo di 49’50", seguita da Christine Vicquery (1986, ASD Inrun) in 50’46" e Marlene Jocallaz (1978, I Grifoni - Rappr. GDF) in 52’46". Per la classifica valdostana maschile, il podio è composto da Marco Magistro, Mikael Mongiovetto e Joseph Philippot (2003, fidal A.P.D. Pont-Saint-Martin), 4o assoluto con il tempo di 42’38". Al femminile, la classifica valdostana è identica a quella assoluta: Federica Barailler 1a, Christine Vicquery 2a, Marlene Jocallaz 3a.

Per la categoria juniores si classificano primi Marco Magistro e Francesca Garetta (2005, ASC

- Lo Contrebandjé), che conclude la gara in 1h16’20".

Nella categoria Master A, il podio è composto da Mikael Mongiovetto, 2o Simone Truc (1980, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 43’08" e 3o Fabrizio Blanc (1987, fidal A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 45’51". Al femminile, il podio è composto da Federica Barailler, Christine Vicquery e Mar- lene Jocallaz.

Tra i Master B, la vittoria va a Fabrizio Chaberge (1973, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 47’48", seguito al 2o posto da Diego Merivot (1973, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 48’51" e al 3o posto

da Andrea Sulis (1978, Maratoneti Genovesi) in 50’02". Al 3o posto dei valdostani si classifica Ilario Vection (1972, fidal A.P.D. Pont-Saint-Martin) con il tempo di 50’32". Tra le donne, vince Sabrina Venanzio (1973, Atletica Monterosa Fogu Arnad) in 59’32", seguita da Caterina Delfino (1966, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h00’34" e Cristina Busa (1973, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 1h00’52".

Tra i Master C, vince Claudio Restano (1964, Atletica Cogne Aosta) in 48’31", seguito da Mau- ro Vierin (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 52’45" e Massimo Bethaz (1965, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 54’11".

Per la categoria Master D, il vincitore è Carlo Chabod (1952, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 56’13", seguito da Maurizio Luboz (1957, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 1h00’18" e Amato Livio Verthuy (1951, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 1h03’28".

Il titolo di campione regionale assoluto e master A,B,C,D verrà assegnato nella giornata di premia- zione Avmap a data da destinarsi. Il campione regionale sarà colui che avrà ottenuto i 2 puntaggi più alti in due delle tre gare del previste per il campionato.

Risultati

Raduno velocità e ostacoli a Mondovì

Si è concluso domenica 25 agosto il raduno di velocità e ostacoli, che si è tenuto dal 21 al 25 agosto sulla pista di Mondovì(CN). Al raduno hanno partecipato, insieme agli atleti piemontesi, diversi atleti valdostani provenienti da tutte le società: Carlotta Giovanetto, Emilien Ronc, Edoardo Linderi e An- dré Borettaz dell’Atletica Pont Donnas; Matilde Abelli, Chiara Graziano, Martina Saroglia, Gabriele Mappelli e Niccolò Statti dell’Atletica Cogne Aosta; Carola Rosazza Buro, Mia Zabaite e Armin Blanc dell’Atletica Sandro Calvesi. A seguirli erano presenti anche due tecnici valdostani, Cristina Ratto e Sofia Sergi.

Carlotta Giovanetto (Atletica Pont Donnas) racconta della sua esperienza a Mondovì: "Dal punto di vista atletico gli allenatori sono organizzatissimi, soprattutto quelli degli ostacoli. La mattina face- vamo più esercizi di tecnica tra gli ostacoli tutti assieme, mentre il pomeriggio era più differenziato tra 100 e 400 ostacolisti. Io ho provato a fare entrambi e mi è piaciuto molto quello orientato verso i 300 ostacoli perché stancante al punto giusto: arrivavo alla fine del lavoro stanca, ma felice, con la giusta dose di fatica. Avendo già fatto il raduno l’anno scorso conoscevo molte persone e mi sono trovata benissimo soprattutto con l’allenatore Luca Chirio.

Dal 24 al 30 agosto ci sarà il raduno dedicato ai salti a cui parteciperanno Francesca Ticchio e Jade Porceillon dell’atletica Pont Donnas e Leonardo Marana dell’atletica Cogne Aosta. Saranno accompagnati e seguiti anche dal tecnico valdostano Nicole Rat.