Amichevole di lusso a Chatillon: il Como supera il Cagliari 3-1

Il Como ha vinto con autorevolezza l'amichevole di oggi pomeriggio contro il Cagliari, infliggendo ai rossoblù un 3-1 che conferma il buon momento della squadra lombarda. L’incontro si è disputato a Chatillon, una delle sedi del ritiro estivo dei sardi, e ha offerto un'anteprima intrigante delle sfide che attenderanno entrambe le squadre nella prossima stagione di Serie A.

La partita si è messa subito in discesa per il Como: al 12', Patrick Cutrone ha sbloccato il punteggio con un tiro potente da fuori area, lasciando il portiere del Cagliari, Guglielmo Scuffet, immobile. I lariani hanno continuato a dominare il gioco e, al 27', hanno raddoppiato grazie a un’ottima giocata di Andrea Belotti, che ha sfruttato un assist di Strefezza per battere Scuffet con un preciso colpo di testa.

Il Cagliari, inizialmente in difficoltà, ha provato a reagire cercando di spingere sulle fasce con Luvumbo e Felici. La risposta è arrivata proprio alla vigilia dell'intervallo: su una punizione ben battuta da Augello, Deiola è riuscito a infilare il pallone in rete tra una selva di gambe, accorciando le distanze e regalando ai suoi un barlume di speranza.

Nel secondo tempo, entrambi gli allenatori hanno optato per ampie rotazioni, modificando gli undici titolari e dando spazio alle seconde linee. Il Como, però, ha mostrato ancora una volta di avere la meglio: al 26', Gabrielloni ha siglato il terzo gol con un facile tap-in, approfittando di un errore difensivo dei sardi.

La partita, ormai decisa, ha visto il Cagliari cercare di riaprire il match, ma senza successo. Con questo test, entrambe le squadre hanno avuto modo di affinare la loro preparazione in vista dell'inizio del campionato. Il Como proseguirà la sua preparazione con due ulteriori amichevoli prestigiose contro Al-Hilal e Wolfsburg, rispettivamente il 29 luglio e il 3 agosto in Austria. Il Cagliari, invece, avrà il prossimo impegno martedì prossimo contro il Catanzaro, cercando di ritrovare la forma giusta per affrontare la nuova stagione.